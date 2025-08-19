Suárez quiere quedarse en el Inter Miami: “Me encantaría retirarme con Messi”

"Estoy contento, estoy feliz (…) Me siento bien físicamente, siento que estoy ayudando al equipo y si el club quiere obviamente no vamos a tener ningún problema”, dijo el Pistolero en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final de la Leagues Cup del miércoles ante Tigres.

"Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores acá y que la liga siga creciendo", expuso el jugador de 38 años.

Suárez llegó a Miami en la temporada 2024 y posteriormente extendió su contrato al menos hasta el final de este año.

Además del uruguayo, la presencia de Messi en Miami también motivó la llegada de otros compañeros del argentino en la selección (Rodrigo De Paul) y el Barcelona (Sergio Busquets y Jordi Alba).

Este martes, Suárez recalcó que su continuidad no está ligada a la de su amigo Messi, quien está negociando su renovación, si bien le ilusiona acabar su carrera junto a él.

"Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal", afirmó.

"Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad", explicó. "Puede ser, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento".

El Pistolero ha estado menos acertado de cara a puerta esta campaña, con seis goles en 21 jornadas, pero sigue siendo un fijo en las alineaciones de Javier Mascherano.

Con información de AFP