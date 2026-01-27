El número 1 del mundo llegó a su primera semifinal en el Abierto de Australia. Sí, hablamos de Carlos Alcaraz quien se enfrentará a Alexander Zverev y buscará el título para convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam.
Alcaraz pasa a semifinales del Abierto de Australia y podría ganar su primer Grand Slam
En su juego contra el australiano Alex de Miñaur, Alcaraz tuvo un primer set de altibajos pues se dejó igual un 3-0 a favor y luego perdió el servicio con el que podría haber cerrado el primer parcial en el noveno juego. Pero a partir de ese momento, no permitió avanzar a su contrincante a quien solo le dejó hacer tres juegos más.
De esta manera, Carlos Alcaraz avanzó a la semifinal del Australia Open 2026 y, de ganar el torneo, superará a su compatriota Rafael Nadal, que logró la hazaña del tenista más joven de la historia en completar un Grand Slam a los 24 años.
Hoy me sentí muy cómo jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso
Alcaraz vs Zverev en semis
Alexander Zverev tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien con una descarga de aces que el propio alemán aceptó que, de otra manera, no habría podido ganar.
“Obviamente estoy muy contento con mi saque. Learner desde el fondo estaba jugando de manera increíble”, dijo Zverev que conectó 24 aces y solo cometió una doble falta en un match point.
Ahora, los dos grandes se enfrentarán y están a tan solo un paso de llegar a la final.
El otro partido de semifinales del Australia Open se definirá en las primeras horas de este miércoles.