Alcaraz pasa a semifinales del Abierto de Australia y podría ganar su primer Grand Slam

En su juego contra el australiano Alex de Miñaur, Alcaraz tuvo un primer set de altibajos pues se dejó igual un 3-0 a favor y luego perdió el servicio con el que podría haber cerrado el primer parcial en el noveno juego. Pero a partir de ese momento, no permitió avanzar a su contrincante a quien solo le dejó hacer tres juegos más.

De esta manera, Carlos Alcaraz avanzó a la semifinal del Australia Open 2026 y, de ganar el torneo, superará a su compatriota Rafael Nadal, que logró la hazaña del tenista más joven de la historia en completar un Grand Slam a los 24 años.