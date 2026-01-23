Abierto de Australia: Alcaraz celebra su partido número 100 de Grand Slam con cómoda victoria

El jugador de 22 años, ganador de seis títulos de Grand Slams, demostró estar en otro nivel en la Rod Laver Arena y se clasificó por 6-2, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 5 minutos.

La victoria lo lleva a disputar un puesto para cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que pasó de ronda tras la retirada por lesión de su rival español Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz nunca ha pasado de cuartos en sus cuatro anteriores participaciones en Melbourne Park, siendo el Abierto de Australia el único Grand Slam que le falta en su floreciente palmarés.