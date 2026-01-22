Los imponentes Djokovic y Sinner avanzan en el Abierto de Australia; van a tercera ronda

Djokovic y Sinner continúan

"Anteayer no sabía mucho de él, pero nunca subestimo a nadie", declaró Djokovic al término de un partido que dominó de principio a fin ante el italiano Francesco Maestrelli (141º del mundo) 6-3, 6-2, 6-2.

En Melbourne, el serbio de 39 años sueña con elevar a 25 su récord de títulos de Grand Slam. Si quiere estar en octavos de final deberá batir al neerlandés Botic Van De Zanschulp (75º).

La victoria de este jueves eleva a 101 el número de partidos ganados por Djokovic en el Abierto de Australia, donde ostenta el récord de diez títulos, y ya está a sólo una victoria del récord de Roger Federer en el primer 'Majeur' del año.

Sinner, por su parte, encadenó su 17º victoria seguida, ante el australiano James Duckworth (88º del mundo).

El cuádruple campeón de Grand Slam no tuvo que exprimirse para acceder a tercera ronda, sellando su victoria en algo menos de dos horas (6-1, 6-4, 6-2).

"Estoy en plena forma en este momento (...) El cuerpo se siente bien, y en lo mental es un buen momento", aseguró Sinner desde la pista.

"Los primeros torneos siempre es un poco especial, más aún aquí, que es un Grand Slam, y siempre ha sido un torneo especial para mí", afirmó.

En tercera ronda se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri (85 del mundo).

Otro veterano que sabe lo que es ganar el Abierto de Australia, Stan Wawrinka, de 40 años, se clasificó a tercera ronda al derrotar al joven francés Arthur Gea (198º) 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10/3) al término de un pulso de 4 horas 33 minutos.

Con el apoyo de un público entregado a su causa y beneficiado por las temperaturas suaves de este jueves, quinta jornada del torneo, el suizo (139º), campeón en Melbourne en 2014, sacó fuerzas para imponerse a un jugador al que casi dobla en edad (21 años).

Tres veces ganador de Grand Slam (también Roland Garros 2015 y US Open 2016) en pleno dominio del Big3 Federer-Nadal-Djokovic, Wawrinka no superaba la primera ronda en Australia desde 2021.

Ahora buscará acceder a octavos ante Taylor Fritz (9º).

El único argentino en liza este jueves, Sebastián Báez (35º), perdió ante el italiano Luciano Darderi (25º) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3.

Con información de AFP