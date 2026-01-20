Publicidad

Deportes

Naomi Osaka impacta en el Abierto de Australia y pasa la primera ronda

La tenista japonesa superó la primera ronda en tres sets, con lo que eliminó a la croata Antonia Ruzic.
mar 20 enero 2026 12:27 PM
2026 Australian Open - Day 3
Naomi Osaka. (Quinn Rooney/Getty Images)

Naomi Osaka sorprendió este martes en su duelo de primera ronda del Abierto de Australia, que superó en tres sets, apareciendo en la pista con una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo a juego.

La jugadora japonesa de 28 años es conocida por sus atuendos con mucho estilo cuando salta a la pista.

En la Rod Laver Arena, en la sesión nocturna ante la croata Antonia Ruzic, Osaka saludó con porte regio al público y acto seguido plegó la sombrilla y dejó el sombrero y el velo cuidadosamente a un lado.

Para el encuentro, la cuatro veces ganadora de un Gran Slam lució una equipación habitual de tenis.

La ex número 1 del mundo (actual 17ª en el ranking WTA), campeona en Melbourne en 2019 y 2021, se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 a la 65ª jugadora mundial.

Se enfrentará en la segunda ronda a la rumana Sorana Cirstea (41ª), quien inició el último Abierto de Australia de su carrera, a sus 35 años, eliminando a la alemana Eva Lys (39ª).

