El icónico Roger Federer, quien mantuvo una férrea amistad y famosa rivalidad con Rafa Nadal, reconoció a los jóvenes tenistas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz como los herederos de lo mejor del tenis internacional.
Federer se rinde ante Alcaraz y Sinner: “Lo mejor del tenis está por venir”
Durante una conferencia de prensa en Melbourne, antes de la ceremonia de inicio del Abierto de Australia, el tenista suizo quien se retiró en 2022, aseguró que la rivalidad entre Alcaraz y Sinner es “formidable” para el tenis.
“Hacen un tenis increíble y su rivalidad es formidable. La final de Roland Garros (en junio de 2025) superó los límites de la realidad”, aseguró Federer, refiriéndose al partido en el que el español Carlitos Alcaraz venció al italiano Jannik Sinner en un encuentro de 5 horas y 29 minutos.
Fue quizás uno de los mejores partidos de la historia de este deporte.
“Para el tenis fue fantástico tener un partido así”, dijo el suizo quien, junto con Rafael Nadal –retirado en 2024– y Novak Djokovic, protagonizó una rivalidad mítica.
Además, entre los dos jóvenes tenistas se han repartido los títulos en los ocho últimos torneos del Grand Slam.
“En un momento, el mundo del deporte se puso a mirar a París y lo que estaba pasando en ese quinto set épico. Todo acabó de la manera más loca posible”, dijo y agregó que ha entrenado un poco con ambos y “tienen un toque de bola increíble. Su progresión de los últimos años ha sido estupenda”.
Lo mejor está por venir. Espero que las lesiones les respeten.
En ese encuentro con medios, periodistas deportivos lo cuestionaron sobre la posibilidad de ser entrenador, algo que descartó a corto plazo.
“Nunca se puede decir nunca, pero estoy muy ocupado, tengo cuatro hijos, así que por el momento no hay ninguna opción”, afirmó.