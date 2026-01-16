Federer se rinde ante Alcaraz y Sinner: “Lo mejor del tenis está por venir”

Durante una conferencia de prensa en Melbourne, antes de la ceremonia de inicio del Abierto de Australia, el tenista suizo quien se retiró en 2022, aseguró que la rivalidad entre Alcaraz y Sinner es “formidable” para el tenis.

“Hacen un tenis increíble y su rivalidad es formidable. La final de Roland Garros (en junio de 2025) superó los límites de la realidad”, aseguró Federer, refiriéndose al partido en el que el español Carlitos Alcaraz venció al italiano Jannik Sinner en un encuentro de 5 horas y 29 minutos.

Fue quizás uno de los mejores partidos de la historia de este deporte. Roger Federer sobre la final de Roland Garros 2025

“Para el tenis fue fantástico tener un partido así”, dijo el suizo quien, junto con Rafael Nadal –retirado en 2024– y Novak Djokovic, protagonizó una rivalidad mítica.

Además, entre los dos jóvenes tenistas se han repartido los títulos en los ocho últimos torneos del Grand Slam.

