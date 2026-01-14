Mbappé, ausente en el primer entrenamiento de Arbeloa al frente del Real Madrid

La ausencia del goleador francés, que trató de ayudar a su equipo a conquistar la final de la Supercopa de España perdida el domingo ante el Barça (3-2) entrando en juego apenas once días después de anunciarse una lesión en la rodilla izquierda, fue considerada como "lógica" por el club, según informaron fuentes del equipo a la AFP.

De esta manera, Mbappé podría perderse el encuentro ante el Albacete para así continuar con su recuperación de cara al partido de la Liga de Campeones del próximo martes ante el AS Mónaco, su club formador.

Y Xavi Alonso se despide...

Un día después de que fuera destituido al frente del club, el técnico vasco se despidió en un mensaje en Instagram en el que reconoce que le habría gustado tener un recorrido diferente en el Real Madrid.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado", señaló en una publicación que difundió en su cuenta Instagram, junto a dos fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo.

"Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", prosiguió el entrenador, que fue cesado tras perder el domingo la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

Para acabar, agradeció la confianza por parte de la directiva y de los futbolistas, así como los hinchas: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".