Mbappé se perderá la Supercopa de España por lesión en la rodilla

El técnico Xabi Alonso reveló la lista de convocados, en la que el jugador no aparece después de no haber participado en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

Mbappé se estuvo ejercitando en el gimnasio tras el descanso navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el próximo domingo en caso de ganar el jueves al Atlético en semifinales. Sin embargo, no pudo entrar en la convocatoria.

El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con el portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, sólo ha estado fuera en los encuentros ante el Manchester City y Betis.

La otra eliminatoria se jugará el miércoles entre el FC Barcelona y Athletic Bilbao.

