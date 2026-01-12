El Real Madrid le dice adiós a Xabi Alonso como director técnico: esto se sabe

La entidad merengue subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto del italiano Carlo Ancelotti.

Álvaro Arbeloa es un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española. Sobre su llegada al club como técnico y sobre su contrato, no se dieron más detalles.

Xabi Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

En la campaña 2024-2025, el cuadro alemán no mantuvo este nivel sobresaliente pero se siguió mostrando competitivo de la mano del técnico español.

Alonso, de 44 años, tenía la difícil papeleta de sustituir a un técnico como Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, con el que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones en dos etapas (2014, 2022 y 2024).

A pesar de contar con un Kylian Mbappé en una espectacular forma y aunque tuvo algunos destellos, el equipo de Alonso no llegó a carburar al ritmo que exige un club de la máxima exigencia como el Real Madrid, con serios problemas para generar juego en el centro del campo.

Xabi Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones de Europa es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.