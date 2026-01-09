Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa

El esperado derby cumplió con la promesa de ser un verdadero choque de trenes e incluso dejó un cruce picante entre el argentino Diego Simeone, el entrenador colchonero, y Vinícius Junior, que llevó el asunto hasta las redes sociales.

Muy temprano, el uruguayo Federico Valverde (2') adelantó al equipo blanco, y el brasileño Rodrygo (55') amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58').

Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.

A minutos de terminar el juego, Vinícius salió del campo y durante el camino al banquillo tuvieron un cruce de palabras que a ambos les valió la amonestación.

Poco después del final del partido, en un video de Instagram que registró el encontrón, Vini comentó "Has perdido otra eliminatórias", y acompañó el mensaje con caritas tristes.

El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.

"Este es el camino para poder pelear el título del domingo", afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa. "Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de Fede (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender", recalcó el entrenador vasco.

Al ser preguntado por Mbappé, goleador de su equipo, Alonso afirmó que "se encuentra mucho mejor" tras una lesión y que "tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás", con lo que abrió la puerta a que el astro francés dispute la final.

Con información de AFP