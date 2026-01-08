Manchester United juega su primer partido desde la destitución de su DT

Los Red Devils sólo obtuvieron un punto en Turf Moor, como anteriormente ante otros equipos de la zona baja -Wolverhampton (1-1) y Leeds (1-1)-, lo que los deja en sexta posición con 32 puntos.

Este miércoles, el United estuvo dirigido por el entrenador del filial sub-18, Darren Fletcher. La dirección del club se afana en encontrar un sustituto para Amorim al menos para el resto de la temporada.

El técnico portugués fue destituido el lunes debido a los pobres resultados y a las tensiones con parte de la directiva.

El United recibió un gol en propia obra de Ayden Heaven (13') antes de remontar con un doblete de Benjamin Sesko (50', 60'). Pero Jaidon Anthony igualó (66') para los "Clarets".

El Burnley (19º, 13 puntos) suma doce partidos seguidos sin ganar en liga; 9 derrotas y tres empates.

