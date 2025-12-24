Federación Inglesa de Futbol acusa a ‘Cuti’ Romero de “conducta agresiva”

El próximo domingo en el juego contra el Crystal Palace, el jugador debe cumplir un partido de suspensión por esa tarjeta roja, pero podría recibir una sanción mayor tras estos cargos adicionales, contra los cuales Romero puede presentar un recurso hasta el 2 de enero.

"Se consideró que (Romero) actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93", dijo la FA en su comunicado.

Cuti Romero llegó al partido ante el Liverpool con siete amarillas en esta temporada de la Premier League.

Después del partido, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, criticó al árbitro y consideró que su jugador no debió ser expulsado.

El propio Frank tuvo que agarrar y empujar a su jugador, muy enfadado, para que abandonara el terreno de juego.

Romero vio la roja en el minuto 90+3 y dejó a su equipo con nueve jugadores para los instantes finales, después de que su compañero Xavi Simons fue expulsado en el minuto 33.

El Tottenham perdió 2-1 ese partido ante el Liverpool y quedó en una comprometida decimocuarta posición en la clasificación de la Premier League.

Los próximos partidos del Tottenham en la Premier League

Después del partido ante el Palace del próximo domingo 28 de diciembre, el Tottenham juega de visitante contra el Brentford el día de Año Nuevo; para el 4 de enero recibirá al Sunderland y el 7 de enero visitarla al Bournemouth.

