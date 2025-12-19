Ferrari espera recuperarse en 2026 con el próximo “big bang” en F1

Como las otras diez escuderías de la parrilla, Ferrari aplicará la próxima temporada un nuevo reglamento técnico que modificará en profundidad los monoplazas, para crear una "bestia radicalmente nueva", según Enrico Gualtieri, director del departamento de motor de la escudería italiana.

Concretamente, los coches serán más pequeños y más ligeros, y su motor, ya híbrido desde 2014, tendrá un aumento de la energía eléctrica y utilizará combustibles 100% sostenibles.

El mayor cambio

Este vuelco abre un campo de desarrollo considerable.

Preguntado durante el tradicional almuerzo de Navidad organizado para la prensa en Maranello, sede histórica de la Scuderia, el jefe Frédéric Vasseur asegura: "Es, con diferencia, el mayor cambio que hayamos conocido".

"Es la primera vez que tendremos una remodelación tan importante que tendrá impacto en el chasis, el motor, pero también en el reglamento deportivo, el despliegue de energía...", añade.

Si el simulador permite explorar una gran cantidad de escenarios, el dirigente francés reconoce sus límites, ya que "lo más difícil de simular son las luchas en pista, los errores que cometeremos, todos los eventos externos que habrá que gestionar".

En los primeros test, previstos en Barcelona a finales de enero, el objetivo de Ferrari "será acumular kilometraje para comprender la fiabilidad del coche y lo que debemos mejorar", explica Vasseur.

La velocidad de aprendizaje durante las primeras carreras será determinante, en particular para los pilotos, cuya capacidad de gestionar la energía podría ser un factor clave de rendimiento.

El equipo italiano, que suscita más interés que cualquier otra escudería en el paddock, terminó la temporada 2025 en la cuarta posición del campeonato de constructores, su peor clasificación desde 2020.

"Espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los próximos cuatro años", dijo Leclerc.

Vasseur relativiza la idea de que el cambio de fuerzas será inmediato.

"No es porque alguien esté delante al inicio de 2026 que lo estará necesariamente al final de la temporada, ni en 2027", advierte el francés.

Un buen comienzo no lo garantizaría todo, pero podría pesar mucho en la construcción del futuro.

Con información de AFP