“Hablen menos y conduzcan más”, dice jefe de Ferrari a Hamilton y Leclerc

Luego de un catastrófico fin de semana para el equipo italiano en Interlagos, el presidente de Ferrari, John Elkann, dijo este lunes a Charles Leclerc y Lewis Hamilton que hablaran menos y se concentraran más en conducir.
Ferrari sufrió un doble abandono el domingo en el GP de Brasil, la tercera carrera de la temporada sin ninguno de sus pilotos en la zona de puntos.
Elkann expresó a periodistas que los mecánicos e ingenieros estaban haciendo bien su trabajo y habían mejorado el automóvil, pero "si nos fijamos en el resto, no está a la altura".
En declaraciones realizadas este lunes, tras un acto de patrocinio olímpico en Roma, Elkann dijo a periodistas que los mecánicos e ingenieros estaban haciendo bien su trabajo y habían mejorado el automóvil, pero "si nos fijamos en el resto, no está a la altura”.
"Definitivamente tenemos pilotos que necesitan centrarse en conducir y hablar menos, porque todavía tenemos carreras importantes por delante y conseguir el segundo puesto (en el Campeonato de Constructores) no es imposible”.
Por su lado, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton dijo tras la carrera del domingo en Interlagos que su sueño de pilotar Ferrari también se había convertido en una pesadilla.
El británico aún no ha subido al podio en 21 carreras, aunque ganó un sprint en China en marzo.
Hamilton se retiró de la carrera del domingo, después de que dos colisiones en la primera vuelta le dejaran el automóvil seriamente dañado. Una de ellas le supuso una penalización de cinco segundos, que cumplió.
Leclerc tampoco estuvo entre los 10 primeros. El monegasco, en su séptimo año en Maranello, fue quinto y Hamilton séptimo en la carrera sprint del sábado.
Ferrari, subcampeón de McLaren la temporada pasada, ha caído al cuarto puesto en la clasificación de constructores -por detrás de McLaren, Mercedes y Red Bull- y ambos pilotos han sonado frustrados.
