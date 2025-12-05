GP de Abu Dhabi: Norris lidera las primeras prácticas libres por delante de Verstappen

El piloto de McLaren, que ya había sido el más rápido en la primera sesión, volvió a superar a su principal rival por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo.

Más de tres décimas de segundo separan a ambos pilotos, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren), el otro candidato en la lucha por el título mundial, solo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de su compañero Norris.

Este último parte con ventaja en el sprint por el Mundial: líder con 408 puntos, tiene 12 puntos más sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, cuando quedan 25 en juego en Abu Dhabi.

Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón mundial de 2025, independientemente del resultado de sus rivales.

Esta sesión es la única representativa de las condiciones de la clasificación prevista para el sábado y de la carrera programada para el domingo.

Los pilotos podrán ajustar los reglajes de sus monoplazas en la última sesión de entrenamientos libres del fin de semana, el sábado por la tarde.

Las primeras 10 posiciones de la clasificación de la segunda sesión

Lando Norris (McLaren) 1:23.083 (28 vueltas)

Max Verstappen (Red Bull) 1:23.446 (31)

George Russell (Mercedes) 1:23.462 (29)

Oliver Bearman (Haas) 1:23.501 (28)

Nico Hülkenberg (Sauber) 1:23.550 (28)

Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:23.570 (28)

Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:23.657 (29)

Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.658 (31)

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:23.708 (27)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:23.750 (29)

Oscar Piastri (McLaren) 1:23.763 (29)

Con información de AFP