GP de Abu Dhabi: horarios y dónde ver la última carrera de la temporada 2025

¿Lando Norris lo logrará? Aunque el piloto británico es el actual líder con 408 puntos, aún no tiene su lugar asegurado, pues en las recientes carreras y prácticamente desde que Laurent Mekies es jefe de equipo de Red Bull, Max Verstappen ha revivido y ha sumado impresionantes puntos en el Campeonato de Pilotos, lo que actualmente lo posiciona en la segunda posición con 396 puntos.

Sin embargo, el coequipero de Lando Norris, el australiano Oscar Piastri, también está luchando por llegar a lo más alto en el campeonato. Actualmente se encuentra en tercer lugar con 392 puntos y, con mucha suerte de su lado y una mala racha para Norris y Verstappen, podría quedar campeón. Las posibilidades son muchísimas para cada piloto.

Para que no te pierdas ningún detalle de la última carrera de la temporada a realizarse en el Circuito de Yas Marina, acá te compartimos lo que necesitas saber.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2025

Práctica 1: viernes 5 de diciembre a las 03:30 horas tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 5 de diciembre a las 07:00 horas tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 6 de diciembre a las 04:30 horas tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 6 de diciembre a las 08:00 horas tiempo centro de México.

Carrera: domingo 7 de diciembre a las 07:00 horas tiempo centro de México.

Dónde ver la carrera en vivo

Podrás seguir toda la actividad de la última carrera del año, este fin de semana, a través de Sky Sports y F1TV.

Cómo va el Campeonato de Pilotos

Primeras 10 posiciones:

Lando Norris: 408 puntos.

Max Verstappen: 396 puntos.

Oscar Piastri: 392 puntos.

George Russell: 309 puntos.

Charles Leclerc: 230 puntos.

Lewis Hamilton: 152 puntos.

Kimi Antonelli: 150 puntos.

Alexander Albon: 73 puntos.

Carlos Sainz: 64 puntos.

Isack Hadjar: 51 puntos.