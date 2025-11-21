¡Un Norris imparable! En un caótico ensayo en Las Vegas, logra el mejor tiempo

El piloto de McLaren, que aventaja en 24 puntos a su coequipero australiano Oscar Piastri, fue 0.029 segundos más rápido que el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, segundo clasificado, en las prácticas nocturnas en la capital del juego.

Cuando aún le quedaban 20 minutos a la sesión, se levantó la primera bandera roja en el circuito urbano de la célebre avenida de los casinos.

Los autos abandonaron la pista ante el aviso de que una tapa de alcantarilla podía estar suelta.

En esta ocasión no se registró ningún accidente pero el episodio hizo recordar el fantasma de lo ocurrido en 2023, en el día del regreso de la Fórmula 1 a la llamada Ciudad del Pecado tras cuatro décadas de ausencia.

En aquel entonces sí saltó la tapa de una alcantarilla provocando daños en la parte delantera del monoplaza del español Carlos Sainz.

El incidente motivó la cancelación de la primera práctica libre y una revisión del trazado que retrasó el comienzo de la segunda en dos horas y media.

El jueves, los monoplazas fueron autorizados a regresar al asfalto a seis minutos de completarse la hora de sesión.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había fijado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos, salió de pista en una curva al sufrir un problema con la caja de cambios, antes de que apareciera una segunda bandera roja que dio por concluida la sesión anticipadamente.

"No logramos obtener demasiado de la segunda sesión debido a las interrupciones, pero tuvimos una sensación ligeramente mejor que en la primera", declaró Norris, quien fue sexto en el turno inicial.

"Hicimos algunos buenos progresos", afirmó, e indicó que quedan "algunos aspectos positivos sobre los que construir y algunas áreas para intentar mejorar”.

En el Gran Premio del sábado, Norris no puede asegurar el título mundial pero aspira a agrandar la brecha con Piastri y el neerlandés Max Verstappen para coronarse en las últimas paradas de Qatar y Abu Dabi.