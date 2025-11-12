Checo defiende a Norris tras abucheos: "Debemos tener respeto por quien gana una carrera"

Checo, quien ha subido al podio de F1 39 veces a lo largo de su carrera y tiene un fandom leal y apasionado, volverá a la categoría reina del automovilismo la próxima temporada, ahora con el nuevo equipo Cadillac.

Norris lidera el campeonato de pilotos con 24 puntos de ventaja sobre su coequipero Oscar Piastri, pero entre los vítores mientras celebraba su victoria en las dos últimas carreras, también ha recibido abucheos de algunos espectadores.

"No creo que sea amigable, obviamente, estar abucheando al piloto que ha ganado una carrera", dijo Pérez a Reuters mientras visitaba la fábrica del equipo en Silverstone.

"Pero al mismo tiempo también es bueno ver los sentimientos de los aficionados, ya sabes, en términos de lo apasionados que son. Pero creo que hay que hacerlo con respeto (...) Debemos tener respeto por el piloto que ganó la carrera, siempre".

Algunos culparon a los aficionados de Checo por los abucheos en México, aunque las razones no estaban claras.

Comentaristas sugirieron que aún hay molestia por los comentarios hechos por el británico sobre la mala racha del mexicano el año pasado, cuando Norris estaba luchando con Max Verstappen de Red Bull por el título.

Por su parte, el equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, se vio envuelto en la polémica en Brasil cuando un video en las redes sociales mostró a un empleado haciendo gestos con el pulgar hacia abajo mientras Norris celebraba su victoria.

Racing Bulls emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaban al tanto de las imágenes y que "no reflejan los valores de nuestro equipo ni el espíritu de VCARB (Visa Cash App Racing Bulls)”.

"El asunto ha sido tratado internamente. Creemos en la celebración de grandes carreras y en mostrar respeto a cada piloto, equipo y aficionado tanto dentro como fuera de la pista".