Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Toda una leyenda: Roger Federer ingresará al Salón de la Fama

El tenista, quien se retiró en 2022, fue el número uno del mundo por más de 200 semanas consecutivas.
mié 19 noviembre 2025 01:43 PM
2025 Shanghai Rolex Masters - Day 12
Roger Federer será incluido en el Salón de la Fama del Tenis. (Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

Roger Federer recibirá un nuevo y muy merecido reconocimiento: ingresará al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

Publicidad

La sorpresa no es que lo integren, sino que no sucediera antes y es que su fama la tiene más que merecida: ganó 20 Grand Slams, convirtiéndose en el primer tenista hombre en alcanzar esa cifra, y logró 103 títulos a lo largo de su carrera.

Recibir este reconocimiento del deporte y de mis compañeros me llena de humildad.
Roger Federer
Roger Federer

Federer, que se retiró en 2022, ocupó el puesto número 1 del mundo por 237 semanas consecutivas entre 2004 y 2008, un récord impresionante en la historia del tenis. En total, el suizo ocupó el primer puesto de la clasificación de la ATP durante 310 semanas a lo largo de su carrera y mantuvo sus principales rivalidades frente a Rafael Nodal –uno de sus grandes amigos–, y Novak Djokovic.

Te recomendamos:

Foto de Rafael Nadal y Roger Federer sentados en una banca despidiéndose uno del otro. Federer se cubre el rostro para limpiarse las lágrimas y Nadal lo ve sonriendo.
Deportes

Nadal vs Federer: la rivalidad y el bromance más famoso en la historia del tenis

Ahora, a tres años de su retiro, será parte del Salón de la Fama y la ceremonia se realizará en agosto de 2026 en Rhode Island, Estados Unidos.

"Es un gran honor entrar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar al lado de tantos grandes campeones del deporte", declaró Federer en un comunicado. "A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de quienes me precedieron (...) Estoy deseando visitar Newport el próximo agosto para celebrar este momento tan especial con la comunidad tenística".

Mira:

Met Gala 2023 - Karl Lagerfeld Red Carpet Looks
Estilo

Roger Federer y su encanto más allá del deporte

Publicidad

Tags

Roger Federer Tenis
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad