Toda una leyenda: Roger Federer ingresará al Salón de la Fama

La sorpresa no es que lo integren, sino que no sucediera antes y es que su fama la tiene más que merecida: ganó 20 Grand Slams, convirtiéndose en el primer tenista hombre en alcanzar esa cifra, y logró 103 títulos a lo largo de su carrera.

Recibir este reconocimiento del deporte y de mis compañeros me llena de humildad. Roger Federer

Federer, que se retiró en 2022, ocupó el puesto número 1 del mundo por 237 semanas consecutivas entre 2004 y 2008, un récord impresionante en la historia del tenis. En total, el suizo ocupó el primer puesto de la clasificación de la ATP durante 310 semanas a lo largo de su carrera y mantuvo sus principales rivalidades frente a Rafael Nodal –uno de sus grandes amigos–, y Novak Djokovic.

Ahora, a tres años de su retiro, será parte del Salón de la Fama y la ceremonia se realizará en agosto de 2026 en Rhode Island, Estados Unidos.

"Es un gran honor entrar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar al lado de tantos grandes campeones del deporte", declaró Federer en un comunicado. "A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de quienes me precedieron (...) Estoy deseando visitar Newport el próximo agosto para celebrar este momento tan especial con la comunidad tenística".