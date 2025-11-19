GP de Las Vegas 2025: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México?

En esta ocasión, la actividad de la categoría reina del automovilismo será en horarios y días a los que no estamos acostumbrados, pero no te preocupes, será una gran oportunidad para organizar una reunión con tus personas favoritas, pues la carrera será de noche. Acá te contamos todos los detalles.

Como ya te decíamos, la F1 en el circuito callejero de Las Vegas será distinta, pues la actividad comenzará este jueves. Esta vez los pilotos correrán 50 vueltas en una longitud del circuito de 6.201 km.

Horarios

Práctica 1: jueves 20 de noviembre a las 06:30 pm tiempo centro de México.

Práctica 2: jueves 20 de noviembre a las 10:00 pm tiempo centro de México.

Práctica 3: viernes 21 de noviembre a las 06:30 pm tiempo centro de México.

Clasificación: viernes 21 de noviembre a las 10:00 pm tiempo centro de México.

Carrera: sábado 22 de noviembre a las 10:00 pm tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo la carrera

Toda la actividad de la F1 en Las Vegas podrás seguirla a través de Sky Sports y F1TV.

Lo que debes saber del Circuito de Las Vegas

El primer Gran Premio en el circuito callejero de Las Vegas fue en 2023, aunque la ciudad ya había albergado dos carreras de F1 previamente: en 1981 y 1982, bajo el nombre de Gran Premio Caesars Palace.

Sin embargo, fue hasta hace dos años cuando los pilotos se enfrentaron a un circuito nuevo, situado en el corazón de Las Vegas y con una vista espectacular.

El nuevo trazado urbano es de 6,2 km y 17 curvas, y recorre lugares emblemáticos como el Caesars Palace, Bellagio y Venetian. Las velocidades medias aquí se pueden comparar incluso con las de Monza, el célebre “Templo de la Velocidad”, lo que ofrece a los fans una carrera repleta de acción.

Cómo va el Campeonato de Pilotos 2025

Acá las primeras diez posiciones del Mundial de F1 previo al GP de Las Vegas, antepenúltima prueba de las 24 en la temporada.

1. Lando Norris 390 pts

2. Oscar Piastri 366

3. Max Verstappen 341

4. George Russell 276

5. Charles Leclerc 214

6. Lewis Hamilton 148

7. Andrea Kimi Antonelli 122

8. Alexander Albon 73

9. Nico Hülkenberg 43

10. Isack Hadjar 43