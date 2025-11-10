Publicidad

Checo Pérez confía que puede volver al podio con Cadillac en su regreso a F1

El piloto mexicano iniciará una nueva etapa en la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, equipo en el confía para llegar al podio.
lun 10 noviembre 2025 04:30 PM
Alpine despeja cualquier duda y confirma que Colapinto continuará en el equipo
Sergio "Checo" Pérez. (Mark Thompson/Getty Images)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez cree que puede volver al podio con Cadillac, incluso si el equipo, que debutará en la Formula 1 la próxima temporada, probablemente sea el más lento.

Pérez tiene 39 podios en su carrera y no ve ninguna razón por la que no pueda aumentar el número antes de que se retire. “Creo que he estado en el podio con todos los equipos para los que he pilotado, excepto McLaren”, explicó a la agencia Reuters desde la fábrica de Cadillac en Silverstone.

“Pienso que vamos a empezar en la parte de atrás (de la grilla), avanzando progresivamente. Pero en última instancia, en un futuro próximo, eso (el podio) es un objetivo. No importa quién llegue, siempre y cuando sea Cadillac", destacó.

Los preparativos van según lo previsto y Pérez pilotará un Ferrari de 2023 en Imola este mes. "Tengo curiosidad por saber cuántas vueltas dará mi cuello antes de que se destroce", dijo el mexicano.

"Pero es genial. Es una gran prueba y una gran manera de terminar el año antes de volver a subirme al automóvil el año que viene".

El Cadillac de 2026 tendrá un motor Ferrari, pero aún no se ha construido y las pruebas están previstas para finales de enero en Barcelona.

En su lugar, Pérez se pondrá al volante de uno de los automóviles de Ferrari por primera vez desde que estuvo en la academia de jóvenes pilotos del equipo italiano y corrió para Sauber en 2011.

"Básicamente es un momento para que podamos reunirnos con los ingenieros, mecánicos, empezar a trabajar todos juntos, empezar a hablar el mismo idioma", explicó.

Cadillac está aquí para grandes cosas
Sergio Pérez

"Cadillac está aquí para grandes cosas y para mí no importa realmente dónde empecemos, sino lo rápido que seamos capaces de desarrollarnos y lo rápido que seamos capaces de avanzar”, agregó.

Fórmula 1 Sergio Pérez
