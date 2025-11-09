Lando Norris gana el GP de Brasil y amplía ventaja como líder de la competencia

El australiano Piastri, que salió cuarto en Interlagos con Norris, ganador de la carrera al sprint, en la pole, tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos por un choque temprano con Antonelli que dejó fuera de carrera a Charles Leclerc, de Ferrari.

George Russell fue cuarto para Mercedes, que consolidó el segundo puesto de la general en un campeonato de constructores ya ganado por McLaren.

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante en el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera sprint, el viernes; y había conquistado el triunfo en la mini-carrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.

Es el séptimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen llega a 341. La siguiente carrera en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

"¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí", se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.