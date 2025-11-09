Publicidad

Lando Norris gana el GP de Brasil y amplía ventaja como líder de la competencia

El piloto británico supera a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, con 24 puntos de ventaja a tres fechas de que termine el campeonato.
dom 09 noviembre 2025 01:13 PM
Gran Premio de Sao Paulo - Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil - 9 de noviembre de 2025 Lando Norris de McLaren celebra en el podio con un trofeo después de ganar el Gran Premio de Sao Paulo
Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 9, 2025 McLaren's Lando Norris celebrates on the podium with a trophy after winning the Sao Paulo Grand Prix REUTERS/Jean Carniel (FOTO: JEAN CARNIEL/REUTERS)

El piloto de McLaren Lando Norris ganó el Gran Premio de Sao Paulo para ampliar su ventaja en la Fórmula Uno a 24 puntos el domingo, después de que su compañero de equipo y rival por el título Oscar Piastri recibiera una penalización por causar una colisión y terminara quinto.

Kimi Antonelli, de Mercedes, logró el segundo puesto la mejor ubicación de su carrera, con Max Verstappen, de Red Bull, tercero tras salir desde el pitlane, otra sorprendente actuación del cuatro veces campeón del mundo, que ganó desde la 17ª posición de la parrilla el año pasado.

El australiano Piastri, que salió cuarto en Interlagos con Norris, ganador de la carrera al sprint, en la pole, tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos por un choque temprano con Antonelli que dejó fuera de carrera a Charles Leclerc, de Ferrari.

George Russell fue cuarto para Mercedes, que consolidó el segundo puesto de la general en un campeonato de constructores ya ganado por McLaren.

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante en el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera sprint, el viernes; y había conquistado el triunfo en la mini-carrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.

Es el séptimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen llega a 341. La siguiente carrera en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

"¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí", se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.

