F1: Norris obtiene la pole position para la carrera sprint del GP de Brasil

Por su lado, Piastri de McLaren se clasificó tercero, mientras que Kimi Antonelli de Mercedes se une al británico (ganador del sprint la temporada pasada), en la primera fila para la carrera del sábado en Interlagos.

Norris lleva un punto de ventaja sobre el australiano Piastri en la clasificación general, a falta de cuatro grades premios y dos sprints, incluida la de este sábado.

Dicha carrera de 100 kilómetros ofrece ocho unidades al ganador, y los ocho primeros suman puntos.

Norris, también líder en la única práctica libre

El de McLaren rodó en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con un mejor tiempo de un minuto y 09,975 segundos con neumáticos medios.

Piastri, que perdió el liderato a manos de Norris en México a finales de octubre, terminó 0,023 segundos más lento, luego de que su coequipero marcara el mejor tiempo con su última vuelta rápida de la sesión.

McLaren, que ya ganó el título de constructores por segundo año consecutivo, volvió a mostrarse mucho más rápido que el resto.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue el tercero más rápido, a 0,619 de la cabeza, seguido por el Aston Martin de Fernando Alonso.