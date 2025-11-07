Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

F1: Norris obtiene la pole position para la carrera sprint del GP de Brasil

El piloto británico de McLaren continúa imparable, ahora en la clasificación de la carrera sprint en Interlagos.
vie 07 noviembre 2025 02:10 PM
F1: Norris obtiene la pole position para la carrera sprint del GP de Brasil
Lando Norris. (Raquel Cunha/REUTERS)

¡Imparable! El actual líder del campeonato mundial de Fórmula 1 , Lando Norris, dejó en claro este viernes que la lucha con su coequipero Oscar Piastri por el campeonato continúa, pues lideró la única práctica libre del Gran Premio de Brasil y logró la pole position para la carrera sprint.

Publicidad

Por su lado, Piastri de McLaren se clasificó tercero, mientras que Kimi Antonelli de Mercedes se une al británico (ganador del sprint la temporada pasada), en la primera fila para la carrera del sábado en Interlagos.

Norris lleva un punto de ventaja sobre el australiano Piastri en la clasificación general, a falta de cuatro grades premios y dos sprints, incluida la de este sábado.

Dicha carrera de 100 kilómetros ofrece ocho unidades al ganador, y los ocho primeros suman puntos.

Lee más:

GP de Brasil: A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México
Deportes

GP de Brasil: A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México

Norris, también líder en la única práctica libre

El de McLaren rodó en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con un mejor tiempo de un minuto y 09,975 segundos con neumáticos medios.

Piastri, que perdió el liderato a manos de Norris en México a finales de octubre, terminó 0,023 segundos más lento, luego de que su coequipero marcara el mejor tiempo con su última vuelta rápida de la sesión.

No te pierdas:

max verstappen
Deportes

Verstappen necesita “un poco de suerte” para lograr su quinta victoria en F1

McLaren, que ya ganó el título de constructores por segundo año consecutivo, volvió a mostrarse mucho más rápido que el resto.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue el tercero más rápido, a 0,619 de la cabeza, seguido por el Aston Martin de Fernando Alonso.

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad