GP de México 2026: preventa, precios y lo que debes saber para ver a Checo Pérez

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

Aunque todavía falta prácticamente un año, aparta la fecha porque la próxima edición se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, como ya es tradición en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Fecha de venta de boletos

Ojo aquí porque habrá distintos tipos de venta de boletos:

Dos de ellas serán la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte este lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, a partir de las 11:00 horas. En dichas etapas, los clientes de tarjeta de crédito de ambos bancos podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que los que cuenten con tarjeta de débito podrán realizar el pago en una sola exhibición.

La venta general será el miércoles 12 de noviembre y dará comienzo a la misma hora.

Y si eres de los que asiste cada año o planeas hacerlo a partir de ahora, esto te va a interesar: el GP de México lanzó el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), la cual ofrecerá a los fans la opción de comprar su boleto de la edición 2026 y garantizar el mismo asiento para las carreras de 2027 y 2028.

El DPO no se trata de un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. De esta manera, cuando comience la venta de boletos para las ediciones 2027 y 2028, los usuarios recibirán un correo electrónico con los pasos a seguir. En este link puedes registrarte para el DPO.

Podrás registrarte para esta opción hasta el 7 de noviembre de 2025 y acceder a una venta especial llamada StayF1RST, válida solo para quienes se registraron en esta campaña. Será exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito.

Precios de boletos GP de México 2026

*Toma en cuenta que los precios no incluyen cargo por servicio de Ticketmaster.

¿En 2026 correrá Checo Pérez?

Así es. Después de una pausa de un año y tras su salida de Red Bull a finales de 2024, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez regresa a las pistas de la Fórmula 1 para 2026 de la mano de Cadillac, un equip que se integra a la parrilla en esa edición.

Checo tendrá un asiento junto al piloto finlandés Valtteri Bottas. En declaraciones pasadas, Pérez ha asegurado que será un año complicado para el nuevo equipo, pues tendrán mucho trabajo que hacer para posicionarlo y será una gran oportunidad para probar los autos y mejorarlos cada vez más.