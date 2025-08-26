¡El sueño se (nos) hizo realidad! Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y lo hace como los grandes. Como ya se dio a conocer, el mexicano volverá a las pistas de la máxima categoría en 2026 como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas. Pero ¿qué hace tan especial a esta dupla? Sus números.
Checo Pérez y Valtteri Bottas: los números de la dupla perfecta para Cadillac
Dos nombres que no pasan desapercibidos, con gran experiencia, victorias y podios en su historial, digno de ser recordado. Aunque sus caminos han sido diferentes dentro de la F1, ambos aportarán al equipo dos estilos que se complementan: experiencia y resiliencia.
El finlandés de 35 años, Valtteri Bottas, llegará con la experiencia en una escudería ganadora como Mercedes, en la que fue pieza clave para el título de Constructores en 2019 cuando ganó el GP de Japón.
Por su parte, el tapatío Pérez –también de 35– ha sido fiel a su propia frase y filosofía de vida: “Never give up” (nunca te rindas). En más de una década, el tapatío se ha convertido en ganador múltiple y subcampeón mundial con Red Bull en 2023.
Los números de Checo Pérez y Valtteri Bottas
Ambos están dentro del top 10 de pilotos con más puntos obtenidos en toda la historia de la Fórmula 1, Pérez en el lugar 8 (por encima de Schumacher y Ricciardo) y Bottas en el puesto 6, anticipando además a Nico Rosberg.
Estos son algunos otros números de los pilotos que correrán con Cadillac, compartidos por la propia Fórmula 1 y la escudería:
SERGIO ‘CHECO’ PÉREZ
Debutó en la temporada 2011
6 carreras ganadas
3 pole position
12 vueltas rápidas
1,638 puntos
39 podios
281 grandes premios
Te puede interesar:
VALTTERI BOTTAS
Debutó en la temporada 2013
10 carreras ganadas
20 pole position
1,797 puntos
67 podios
245 grandes premios
Cadillac no es lo único nuevo que llega a la Fórmula 1 la próxima temporada. En 2026 también habrá regulaciones de la FIA que sugieren cambios importantes en los autos (ahora serán más ágiles y ligeros, por ejemplo), así como en la aerodinámica, lo que permitirá que las oportunidades de adelantamiento sean mejores.
Sin duda, la próxima temporada llega renovada y con oportunidades de tener podios muy distintos a los que ya estábamos acostumbrados.