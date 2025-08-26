Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Checo Pérez y Valtteri Bottas: los números de la dupla perfecta para Cadillac

Cadillac reveló su dupla 2026. Checo Pérez y Bottas llegan la próxima temporada para romperla y su experiencia y victorias en números dicen por qué.
mar 26 agosto 2025 09:26 AM
¡Es oficial! Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de Cadillac en 2026
Los números de Checo Pérez vs Valtteri Bottas que los respaldan como la dupla perfecta para Cadillac en la F1.

¡El sueño se (nos) hizo realidad! Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y lo hace como los grandes. Como ya se dio a conocer, el mexicano volverá a las pistas de la máxima categoría en 2026 como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas. Pero ¿qué hace tan especial a esta dupla? Sus números.

Publicidad

Dos nombres que no pasan desapercibidos, con gran experiencia, victorias y podios en su historial, digno de ser recordado. Aunque sus caminos han sido diferentes dentro de la F1, ambos aportarán al equipo dos estilos que se complementan: experiencia y resiliencia.

Lee:

Sergio 'Checo' Pérez confirma su regreso a la F1 con Cadillac; Bottas será su compañero
Deportes

¡Es oficial! Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos titulares de Cadillac en 2026

El finlandés de 35 años, Valtteri Bottas, llegará con la experiencia en una escudería ganadora como Mercedes, en la que fue pieza clave para el título de Constructores en 2019 cuando ganó el GP de Japón.

Por su parte, el tapatío Pérez –también de 35– ha sido fiel a su propia frase y filosofía de vida: “Never give up” (nunca te rindas). En más de una década, el tapatío se ha convertido en ganador múltiple y subcampeón mundial con Red Bull en 2023.

Los números de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Ambos están dentro del top 10 de pilotos con más puntos obtenidos en toda la historia de la Fórmula 1, Pérez en el lugar 8 (por encima de Schumacher y Ricciardo) y Bottas en el puesto 6, anticipando además a Nico Rosberg.

Estos son algunos otros números de los pilotos que correrán con Cadillac, compartidos por la propia Fórmula 1 y la escudería:

SERGIO ‘CHECO’ PÉREZ


Debutó en la temporada 2011
6 carreras ganadas
3 pole position
12 vueltas rápidas
1,638 puntos
39 podios
281 grandes premios

Te puede interesar:

dueno-escuderia-cadillac-f1
Empresas

Quiénes son los dueños de Cadillac F1, la escudería de Checo Pérez en 2026

VALTTERI BOTTAS


Debutó en la temporada 2013
10 carreras ganadas
20 pole position
1,797 puntos
67 podios
245 grandes premios

Sergio 'Checo' Pérez confirma su regreso a la F1 con Cadillac; Bottas será su compañero
Ambos pilotos fueron compañeros de campeones mundiales: Max Verstappen y Louis Hamilton.

Cadillac no es lo único nuevo que llega a la Fórmula 1 la próxima temporada. En 2026 también habrá regulaciones de la FIA que sugieren cambios importantes en los autos (ahora serán más ágiles y ligeros, por ejemplo), así como en la aerodinámica, lo que permitirá que las oportunidades de adelantamiento sean mejores.

Sin duda, la próxima temporada llega renovada y con oportunidades de tener podios muy distintos a los que ya estábamos acostumbrados.

Publicidad

Tags

Sergio Pérez Fórmula 1 Cadillac
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad