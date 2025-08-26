Dos nombres que no pasan desapercibidos, con gran experiencia, victorias y podios en su historial, digno de ser recordado. Aunque sus caminos han sido diferentes dentro de la F1, ambos aportarán al equipo dos estilos que se complementan: experiencia y resiliencia.

El finlandés de 35 años, Valtteri Bottas, llegará con la experiencia en una escudería ganadora como Mercedes, en la que fue pieza clave para el título de Constructores en 2019 cuando ganó el GP de Japón.

Por su parte, el tapatío Pérez –también de 35– ha sido fiel a su propia frase y filosofía de vida: “Never give up” (nunca te rindas). En más de una década, el tapatío se ha convertido en ganador múltiple y subcampeón mundial con Red Bull en 2023.

Los números de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Ambos están dentro del top 10 de pilotos con más puntos obtenidos en toda la historia de la Fórmula 1, Pérez en el lugar 8 (por encima de Schumacher y Ricciardo) y Bottas en el puesto 6, anticipando además a Nico Rosberg.

Estos son algunos otros números de los pilotos que correrán con Cadillac, compartidos por la propia Fórmula 1 y la escudería:

SERGIO ‘CHECO’ PÉREZ

Debutó en la temporada 20116 carreras ganadas3 pole position12 vueltas rápidas1,638 puntos39 podios281 grandes premios

VALTTERI BOTTAS

Debutó en la temporada 201310 carreras ganadas20 pole position1,797 puntos67 podios245 grandes premios

Ambos pilotos fueron compañeros de campeones mundiales: Max Verstappen y Louis Hamilton. (Foto: formula1.com)

Cadillac no es lo único nuevo que llega a la Fórmula 1 la próxima temporada. En 2026 también habrá regulaciones de la FIA que sugieren cambios importantes en los autos (ahora serán más ágiles y ligeros, por ejemplo), así como en la aerodinámica, lo que permitirá que las oportunidades de adelantamiento sean mejores.

Sin duda, la próxima temporada llega renovada y con oportunidades de tener podios muy distintos a los que ya estábamos acostumbrados.