Deportes

La FIFA confía que ciudades anfitrionas estén preparadas para el Mundial 2026

Las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026 se encargarán de cumplir con todas las condiciones necesarias para recibir los partidos del esperado torneo, espera el organismo.
mié 15 octubre 2025 04:21 PM
El Gillette Stadium en Boston, Massachusetts, es una de las sedes del Mundial 2026. (Photo by Billie Weiss/Getty Images) (Billie Weiss/Getty Images)

Todos los preparativos para el Mundial 2026 continúan y la FIFA espera que las 16 ciudades anfitrionas estén preparadas para albergar los partidos de la Copa del Mundo 2026, dio a conocer en un comunicado transmitido a la agencia AFP.

Esta se da luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump mencionara la posibilidad de trasladar algunos juegos por motivos de seguridad.

"Nosotros esperamos que cada una de las dieciséis ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito los eventos y para cumplir todas las condiciones necesarias para ello", comentó un vocero de la FIFA, en una declaración que engloba asimismo a los otros dos países organizadores, Canadá y México.

"La seguridad y la protección son obviamente responsabilidad de los gobiernos, que deciden lo que es de interés de la seguridad pública", agregó el organismo.

La reacción del órgano rector del fútbol mundial se produce un día después de que el presidente estadounidense asegurara que el directivo de la FIFA, Gianni Infantino, no se opondría a la deslocalización de partidos del Mundial programados en ciudades estadounidenses si fuese necesario.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario respondió de esa manera cuando se le preguntó si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades estadounidenses anfitrionas.

En total, once ciudades estadounidenses serán sede de partidos del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Entre las grandes urbes demócratas, Boston debe albergar siete encuentros de la Copa del Mundo, San Francisco y Seattle seis, y Los Ángeles ocho.

