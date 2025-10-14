México y Ecuador empatan en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Ecuador clasificó al Mundial como segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, por abajo de Argentina, mientras que México será anfitrión del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, la selección local se puso en ventaja a los dos minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió de derecha dentro del área.

México siguió presionando en busca del segundo gol, pero Ecuador empató a los 20 minutos por la vía del tiro penal que anotó Jordy Alcívar.

El resto del partido fue de mucha lucha e intensidad en el medio campo, sin ninguna de las dos selecciones imponiendo sus condiciones.

En los minutos finales, México generó algunas opciones de anotar, pero las atinadas intervenciones del portero Hernán Galíndez evitaron que se concretaran.

"En la primera parte me gustó mucho el funcionamiento del equipo, en la segunda permitimos que el rival estuviera cómodo, fue un buen sinodal que nos enseña que hay que mantener un ritmo alto los 90 minutos. No ganar nos hace fuertes, sobre todo a los jugadores", dijo el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

"Hoy en cuanto a actitud, voluntad y esfuerzo no tengo nada que reprocharle a mis jugadores", agregó.

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será el 15 de noviembre ante Uruguay en el estadio TSM Corona de Torreón.

Con información de Reuters