Deportes

México y Ecuador empatan en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Con un gol de Germán Berterame, la Selección Mexicana empató con la de Ecuador en partido de preparación para la próxima Copa del Mundo.
mar 14 octubre 2025 10:52 PM
El mediocampista mexicano Marcel Ruiz y el mediocampista ecuatoriano Alan Franco disputan el balón durante el partido amistoso entre México y Ecuador en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, este martes 14 de octubre de 2025. (ULISES RUIZ/AFP)

La Selección Mexicana y la de Ecuador empataron este martes 1-1 en un partido amistoso para el próximo Mundial 2026.

Ecuador clasificó al Mundial como segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, por abajo de Argentina, mientras que México será anfitrión del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, la selección local se puso en ventaja a los dos minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió de derecha dentro del área.

México siguió presionando en busca del segundo gol, pero Ecuador empató a los 20 minutos por la vía del tiro penal que anotó Jordy Alcívar.

El resto del partido fue de mucha lucha e intensidad en el medio campo, sin ninguna de las dos selecciones imponiendo sus condiciones.

En los minutos finales, México generó algunas opciones de anotar, pero las atinadas intervenciones del portero Hernán Galíndez evitaron que se concretaran.

"En la primera parte me gustó mucho el funcionamiento del equipo, en la segunda permitimos que el rival estuviera cómodo, fue un buen sinodal que nos enseña que hay que mantener un ritmo alto los 90 minutos. No ganar nos hace fuertes, sobre todo a los jugadores", dijo el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

"Hoy en cuanto a actitud, voluntad y esfuerzo no tengo nada que reprocharle a mis jugadores", agregó.

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será el 15 de noviembre ante Uruguay en el estadio TSM Corona de Torreón.

Con información de Reuters

