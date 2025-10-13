Brasil no descarta a Neymar, pero debe recuperar su forma física, dice Ancelotti

El futbolista de 33 años, lleva dos años sin jugar con la selección brasileña, ya que las lesiones han mermado su rendimiento desde que regresó al Santos el año pasado, tras su paso por Arabia Saudita.

Ancelotti, en vísperas del amistoso que Brasil disputará el martes contra Japón en Tokio, elogió el talento de Neymar, pero subrayó la importancia de su condición física.

Cuando (Neymar) está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar Carlo Ancelotti

"Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema", dijo el italiano a la prensa. "Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”.

El exdelantero del Barcelona y del París Saint Germain vistió por última vez la famosa camiseta amarilla en octubre de 2023, cuando sufrió graves daños en los ligamentos de la rodilla que han lastrado sus intentos de regreso.

Desde que asumió el cargo, Ancelotti ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota. Bajo su mando, Brasil se ha vuelto más sólido defensivamente, y sólo ha encajado un gol -de penal contra Bolivia en la altitud de El Alto-, mientras que ha marcado nueve.

El viernes en Seúl, el seleccionador incluyó a cuatro delanteros en su once inicial -Vinicius Jr, Rodrygo, Matheus Cunha y el adolescente Estevao- y Brasil arrolló al equipo local.

El choque del martes contra Japón ofrece a Ancelotti otra oportunidad de perfeccionar su planteamiento táctico.

"El compromiso y el trabajo en equipo son esenciales (…) jugar bonito es importante, pero lo más importante es ganar”, reflexionó.

Con información de Reuters