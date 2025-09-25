F1: Romain Grosjean pilotará un Haas por primera vez desde accidente crítico en 2020

Haas dijo que el piloto francés de 39 años, quien corrió para el equipo de propiedad estadounidense durante cinco temporadas, probaría un Haas VF-23 de 2023 en el circuito de Mugello.

Miembros de su equipo original, incluido el actual director Ayao Komatsu, que antes era ingeniero de carrera, estarán presentes.

"Decir que estoy emocionado por volver a ponerme al volante de un automóvil de Fórmula Uno sería naturalmente quedarse corto", dijo Grosjean en un comunicado.

"Realmente no puedo creer que hayan pasado casi cinco años, pero volver y tener esta oportunidad con mi antiguo equipo es realmente algo especial".

Qué le pasó a Grosjean en 2020

El auto de Grosjean atravesó las barreras metálicas tras un impacto a 192 kilómetros por hora -partiéndose por la mitad antes de estallar en una bola de fuego- en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein en el desértico circuito Sakhir.

El francés, quien quedó atrapado con el pie izquierdo y sufrió quemaduras en las manos, logró salir milagrosamente del monoplaza al cabo de 27 segundos.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, había ofrecido a Grosjean una prueba de despedida en uno de sus automóviles, pero eso nunca sucedió debido a la pandemia de Covid y a la apretada agenda del francés compitiendo en la serie IndyCar de Estados Unidos.

Con información de Reuters