"Alcaraz es un regalo para este deporte”, dice el extenista Alex Corretja

La retirada de Rafa Nadal, 22 veces campeón de grandes torneos, tras el final de la carrera de Roger Federer, con 20 grandes en sus vitrinas, dejó un enorme vacío en el tenis masculino.

Pero Alcaraz, de 22 años, ya ha aumentado su cuenta de grandes torneos a seis con el triunfo de este mes en el Abierto de Estados Unidos, al tiempo que ha formado una intensa rivalidad con el italiano Jannik Sinner, que tiene cuatro grandes.

Es una bendición contar con un jugador como Carlos Alcaraz. Es un auténtico regalo para este deporte Alex Corretja

"Es una bendición contar con un jugador como Carlos Alcaraz. Es un auténtico regalo para este deporte", dijo Corretja al sitio web BolaVIP.

"Es casi un milagro, la verdad. Hemos tenido tantos grandes jugadores en el pasado, pero después de Rafael Nadal, nuestra leyenda del deporte, de repente tenemos a Carlos, que es comparable."

"Está ganando grand slams, es el número uno del mundo. Es algo muy inesperado y (somos) muy afortunados de tenerle."

Alcaraz recuperó el primer puesto de la clasificación al vencer a Sinner en la final de Nueva York. Sinner y él se han repartido los ocho últimos grandes.

"Creo que tenemos que apreciarlo de verdad, porque lo que está haciendo es muy, muy difícil y solo tiene 22 años y ya ha ganado seis 'grand slams'", dijo Corretja.

"Ganará muchos más en el futuro. Todo el mundo le adora porque es muy natural. Es muy humilde y sencillo (...). Es único”, finalizó.

