¿A qué hora es la pelea del Canelo vs. Crawford y dónde verla en vivo?

Además de la calidad de ambos boxeadores, este encuentro marca un hito importante: se transmitirá en Netflix, en uno de los esfuerzos más grandes de la plataforma de entrar al mundo deportivo no solo con producciones, también con transmisiones en vivo.

‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: fecha y hora de la pelea

Es bien sabido que el tapatío suele tener dos importantes peleas al año, la primera en mayo y, la segunda en septiembre, en el marco de los festejos patrios. Este 2025 no es la excepción.

La pelea del Canelo vs Crawford será en el Allegiant Stadium de Las Vegas este sábado 13 de septiembre y sí, podrá verlo cualquier persona que tenga suscripción a Netflix aunque, eso sí, con algunos anuncios comerciales.

La transmisión iniciará a las 19:00 horas de CDMX y únicamente es necesario hacer la búsqueda dentro de la plataforma para que aparezca el evento programado. El evento está habilitado para cualquiera de los planes que ofrece la plataforma.

El mexicano pondrá en juego sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano: CMB, AMB, OMB y FIB.

Cartelera principal de Netflix:

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez

Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Combates preliminares:

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

Sultan Almohammed vs. Martin Caraballo

Steven Nelson vs. Raiko Santana

Marco Verde vs. Sona Akale

*Estos serán transmitidos por tudum.com , Canal de YouTube de la UFC y Canal de YouTube de la WWE

Si te fijaste bien, Marco Verde es una de las sorpresas de esta pelea pues el peleador olímpico se subirá al ring en Las Vegas, en la categoría de supermediano a seis rounds. Sin duda, su pelea es una de las más emocionantes, puesto que el joven de Mazatlán es un atleta querido en todo México, tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.