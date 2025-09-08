Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

La MLS sanciona a Luis Suárez por escupir a miembro de equipo rival en Leagues Cup

El delantero uruguayo del Inter Miami se perderá los próximos partidos del club. Esto es lo que se sabe.
lun 08 septiembre 2025 04:07 PM
La MLS sanciona a Luis Suárez por escupir a miembro de equipo rival en Leagues Cup
Luis Suárez.

El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido este lunes por tres encuentros por la liga norteamericana (MLS), un castigo que se suma a la dura sanción de seis partidos recibida en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final de ese torneo.

Publicidad

El veterano atacante de 38 años del Inter Miami escupió a un miembro de la comisión del Seattle Sounders, que goleó al equipo de Lionel Messi y Suárez por 3-0 en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

"Suárez servirá la suspensión el 13 de septiembre (cuando el Inter jugará contra Charlotte FC), 16 de septiembre (ante Seattle Sounders) y 20 de septiembre (frente a DC United)", dice un comunicado de la liga norteamericana.

El Pistolero, que el jueves pasado pidió disculpas por su conducta y cuyo contrato vence a final de año, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de Seattle en su estadio, el Lumen Field.

Te puede interesar:

Suárez quiere quedarse en el Inter Miami: “Me encantaría retirarme con Messi”
Deportes

Suárez quiere quedarse en el Inter Miami: “Me encantaría retirarme con Messi”

Hasta el momento, el Inter Miami no ha dado mayores indicios sobre una posible apelación.

Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha
Inter Miami

"Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha", expresó el Inter Miami días después de los incidentes.

Por su parte, el español Sergio Busquets y Tomás Avilés, que también participaron activamente en la gresca tras la final de la Leagues Cup, no recibieron ninguna sanción extra.

No te pierdas:

“El momento se acerca”: Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026
Deportes

"El momento se acerca": Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Steven Lenhart, quien forma parte del staff técnico de Seattle Sounders y estuvo involucrado en el altercado, perdió el derecho a su credencial por lo que resta de la temporada de la MLS, incluidos los playoffs.

Lenhart, quien recibió una sanción de cinco partidos por la Leagues Cup, no podrá acceder al vestuario ni estar cerca de los jugadores en día de partido. Una nueva solicitud de credencial será evaluada previo al inicio de la temporada 2026.

Además, el Seattle Sounders ha recibido una multa por una cifra no revelada por apropiación indebida de credenciales.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

MLS Inter de Miami
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad