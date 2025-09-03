¿Taylor Swift en el Super Bowl? “Es una posibilidad”, dice comisionado de NFL

"Nos encantaría que Taylor actuara", afirmó Goodell. "Tiene un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”.

Cuando se le preguntó si eso significaba que se estaba preparando la aparición de Swift en el evento más importante de la NFL, Goodell se mostró evasivo.

No puedo decirte nada al respecto (…) es una posibilidad Roger Goodell

Goodell dijo que estaba esperando a su "amigo" Jay-Z para saber quiénes formarán parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La empresa Roc Nation, de Jay-Z, produce el espectáculo en colaboración con la NFL desde 2019.

La aparición de Goodell en el programa Today se produjo en vísperas del partido inaugural de la temporada de la NFL este jueves entre los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, y los Dallas Cowboys.

La expectativa por el comienzo de la temporada ha aumentado estos días tras el anuncio del compromiso de Swift y el jugador de los Kansas City Travis Kelce, cuyo romance se ha convertido en un fenómeno global gracias a la enorme popularidad de la NFL y a los fans de la cantante.

Esta temporada, los Chiefs lucharán por regresar al Super Bowl después de que los Eagles les negaran su tercera corona consecutiva en febrero.

El Super Bowl se celebrará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers.

