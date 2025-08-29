GP de Países Bajos: Norris domina las primeras prácticas libres

Bajo un cielo caprichoso en este rincón de la costa neerlandesa pero con el asfalto seco, Norris evidenció una vez el dominio de los McLaren.

Su coequipero, el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, completó el Top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida del viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull. "Nos seguimos enfrentando a las mismas dificultades", lamentó el vigente campeón mundial.

"Hemos intentado muchas cosas con el coche, pero no parece haber cambiado mucho (...) Vamos a ver si podemos encontrar otras soluciones, pero no me espero un giro espectacular de la situación" en la clasificación el sábado, apuntó.

El sábado, los pilotos podrán realizar los ajustes que consideren en sus monoplazas durante la tercera y última sesión de ensayos libres, antes de afrontar la sesión de clasificación, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo.

En el Mundial de pilotos, Piastri tiene apenas nueve puntos de ventaja sobre Norris y el resto de la temporada se presenta como un emocionante pulso entre los McLaren para saber cuál de los dos sucede a Verstappen como campeón.

Así quedó la clasificación de la 2º sesión de prácticas libres del GP de Países Bajos:

Lando Norris (McLaren) 1:09.890 (28 vueltas)

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:09.977 (20)

Oscar Piastri (McLaren) 1:09.979 (29)

George Russell (Mercedes) 1:10.274 (25)

Max Verstappen (Red Bull) 1:10.478 (23)

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:10.738 (22)

Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:10.795 (26)

Charles Leclerc (Ferrari) 1:10.834 (23)

Franco Colapinto (Alpine) 1:10.957 (26)

Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) 1:11.080 (25)

Oliver Bearman (Haas) 1:11.113 (26)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:11.185 (21)

Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:11.320 (25)

Liam Lawson (Racing Bulls) 1:11.339 (25)

Esteban Ocon (Haas) 1:11.361 (23)

Carlos Sainz Jr (Williams) 1:11.682 (30)

Alexander Albon (Williams) 1:11.756 (16)

Lance Stroll (Aston Martin) 1:11.975 ( 7)

Pierre Gasly (Alpine) 1:12.122 (28)

Isack Hadjar (Racing Bulls) 0.000 (1)

