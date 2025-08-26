¡Es oficial! Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos titulares de Cadillac en 2026

Hoy, Cadillac Formula 1 Team, equipo impulsado por General Motors, TWG Motorsports y TWG Global, hizo la confirmación oficial del mexicano como parte de su equipo y optó por la experiencia, algo que Graeme Lowdon, nuevo director de equipo, calificó como "una clara señal de intenciones".

"Lo han visto todo (Pérez y Bottas) y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", dijo Lowdon en un comunicado de prensa de la escudería.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

¡Oficial! ‘Checo’ Pérez vuelve a la F1 con Cadillac

Después de que Red Bull terminó la relación laboral con el piloto mexicano en diciembre del año pasado, y que a pesar de su salida la prensa británica continuó acosándolo y responsabilizándolo de las fallas de la escudería comandada por Horner, hoy por fin se terminaron los rumores y Pérez volverá a las pistas de carreras.

Medios internacionales ya habían adelantado la noticia y calificaban a Checo Pérez como un elemento que “aporta experiencia y poder de patrocinio, exactamente lo que necesita un nuevo equipo de fábrica”.

Por supuesto, el piloto mexicano ya había dado algunas señales de su regreso a la Fórmula 1 y asegura que siente una gran responsabilidad firmar con la escudería estadounidense.

"Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense, y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir", comentó.

En un video dirigido al público mexicano, Pérez afirmó que "no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, la fuerza de un continente".

Este es el siguiente capítulo: estamos de regreso Sergio Pérez

El debut de Sergio Pérez con Cadillac será el 6 de marzo de 2026 en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia, la primera fecha del calendario de la próxima temporada.

Este anuncio era urgente para la escudería que ya tenía el tiempo encima para informar quiénes conforman su equipo completo, puesto que ambos pilotos deben comenzar pruebas con el equipo, así como realizar los ensayos TPC (pruebas con autos anteriores).

La llegada de Cadillac a la F1

A inicios de marzo de este año, la Fórmula 1 hizo oficial la llegada de Cadillac como la escudería número 11 de la parrilla.

Esto ocurrió luego de que terminaran sus evaluaciones deportivas, técnicas y comerciales. El nuevo equipo tiene bases en Indiana, Carolina del Norte y Michigan, y reunió a un equipo de más de 200 personas que trabajan en aerodinámica, desarrollo de chasis y componentes, software y simulación de dinámica de vehículos.