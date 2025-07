El Juego de las Estrellas de la MLS será sin Messi ni Jordi Alba

A esto, ni la MLS ni el Inter de Miami, club en el que juegan ambos, se han pronunciado ni han informado el por qué de la ausencia de los futbolistas.

Fuentes de la AFP aseguran que en una charla entre la Major League Soccer y el club de futbol se acordó que ni Messi ni Alba viajarán a Houston, Texas, para el partido.

El reglamento de la competencia dicta que aquellos jugadores que no atiendan la convocatoria del Juego de las Estrellas y no presenten una justificación válida, pueden ser sancionados por la liga, sin embargo, la fuente aseguró que no se tomará ninguna decisión sobre medidas disciplinarias hasta que los directivos de la MLS puedan hablar con el Inter de Miami para conocer detalladamente las circunstancias.

La presencia de Messi y Alba estaba en duda desde que el entrenador del club rosa, Javier Mascherano, dijera la semana pasada que le gustaría que sus dirigidos pudieran descansar tras una seguidilla de varios cotejos, incluidos los disputados en el Mundial de Clubes.

"Los jugadores están convocados y a mí me gustaría que puedan descansar, pero no es un tema mío", afirmó el Jefecito.

En sus últimas 17 actuaciones con Las Garzas, Messi, de 38 años, ha sido titular y ha jugado los 90 minutos.

Alba, por su parte, salió con aparentes molestias musculares a cinco minutos del final del partido liguero del sábado ante New York Red Bulls. El exdefensor del FC Barcelona, de 36 años, también había sido considerado para el Desafío de Habilidades del martes, uno de los espectáculos previos al Juego de las Estrellas, pero fue reemplazado a última hora.

El partido de este miércoles en Austin a las 19:00 horas de la CDMX y enfrentará a un combinado de las mayores figuras de la MLS contra sus pares de la liga mexicana.