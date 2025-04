GP de Bahréin: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo en México?

Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) han sido los primeros ganadores del año, respectivamente, y los que más han sumado puntos a sus equipos. Sin embargo, cada carrera nos llevamos sorpresas, pues otros pilotos como Andrea Kimi Antonelli y su coequipero George Russell de Mercedes han demostrado de qué están hechos.

El Circuito Internacional de Bahréin será el escenario del siguiente Gran Premio, con el cual empieza la programación a la que estamos acostumbrados de carreras en domingo por la mañana.

Fechas y horarios del GP de Bahréin

Prácticas libres

Práctica libre 1: viernes 11 de abril a las 05:30 am tiempo centro de México.

Práctica libre 2: viernes 11 de abril a las 09:00 am tiempo centro de México.

Práctica libre 3: sábado 12 de abril a las 06:30 am tiempo centro de México.

Clasificación

Sábado 12 de abril a las 10:00 am tiempo centro de México.

Carrera

Domingo 13 de abril a las 09:00 am tiempo centro de México.

Dónde ver el evento

Podrás seguir toda la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana a través de Fox Sports México y F1TV.

¿Cómo va el Campeonato?

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos:

-Lando Norris: 62 puntos

-Max Verstappen: 61 puntos

-Oscar Piastri: 49 puntos

-George Russell: 45 puntos

-Andrea Kimi Antonelli: 30 puntos

Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores:

-McLaren: 111 puntos

-Mercedes AMG F1: 75 puntos

-Red Bull Racing: 61 puntos

-Ferrari: 35 puntos

-Williams: 19 puntos