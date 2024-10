Salvador de Alba: otro mexicano que correrá este domingo en el Hnos. Rodríguez

Dedicarse al deporte requiere aprender de paciencia, disciplina y esfuerzo, eso como piloto lo sabes, pero ¿cómo hacer entender no solo a la gente fuera de esto que quiere “resultados inmediatos” sino también a los patrocinadores que son tan necesarios que se requiere tiempo para lograr el éxito?

He tenido la fortuna de trabajar con empresas y empresarios que también han trabajado mucho para que su empresa tenga éxito y por supuesto que buscan resultados, nosotros como deportistas somos competitivos y también queremos resultados lo más rápido posible, pero creo que algo que habla bastante bien de este proyecto llamado ‘Salvador de Alba’ es que el tiempo que he tenido con cada uno de mis patrocinadores, como AGA con el que llevo más de 10 años trabajando, entonces creo que mucho viene de cómo expresas y planteas esta relación patrocinio-proyecto y tienes que ser muy abierto para plantear las metas por año de frente y con claridad y diciendo qué buscamos a corto, mediano y largo plazo. Yo cambiaría la palabra paciencia por claridad.

. (Foto: Kevin Dejewski | Cortesía)

¿Qué vamos a ver el domingo cuando estés en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Seguimos corriendo aquí en México, es donde estoy y de donde vengo y quiero seguir haciendo crecer el nombre de Salvador de Alba para poder explotarlo más adelante en el día a día. Por eso estamos dentro del Gran Premio de México con la Categoría de Soporte, que es la GT la Supercopa, en donde vamos con el auto número uno.

Corremos el domingo antes del Gran Premio de México de Fórmula 1 y sí me siento súper emocionado de poder estar ahí, de demostrar que tenemos un gran automovilismo mexicano. Da mucha esperanza poder buscar esa victoria, esa bandera de cuadros y que nos servirá para poner en alto a todos los que nos han apoyado y confiado en este proyecto.

Tú pones la disciplina, el talento, el esfuerzo físico, pero los deportistas también requieren una red de apoyo, ¿quién es esta red para ti?

No podría nombrar a todos, pero las personas más importantes son mi familia y mi novia que está al pie del cañón siempre. Por supuesto, los patrocinadores con quienes se ha formado una relación cercana que me apoyan y empujan a seguir creciendo. De mi parte tengo al grupo INDY, también Michel Jourdain, y Marcelo, de AGA, que ha estado creyendo y apostando por mí desde que era muy joven.

. (Foto: Kevin Dejewski | Cortesía)

¿Qué personaje, del pasado o del presente, te inspira?

Como piloto a quien tengo de referencia como ídolo es a Ayrton Senna que murió en una carrera en 1994, no me tocó verlo vivo, pero sí creo que su forma de correr, su pasión por el automovilismo y por ayudar a su país, por cómo se desvivió su país para apoyarlo en todas las carreras, es algo que me encantaría poder lograr y es algo que ven en mi día a día y me inspira. Tampoco quiero dejar fuera el nombre de Checo que viene de Guadalajara, igual que yo, y lo ha hecho increíble.