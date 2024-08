Floyd Mayweather vs Gotti III: cuándo y a qué hora ver la pelea en vivo

El legendario Mayweather Jr peleará por primera vez en México y promete ser un gran espectáculo, puesto que es reconocido por tener una carrera impecable y mantener el récord de 50-0.

Sabemos que México tiene una historia de boxeo, de grandes campeones. Aman el boxeo. Floyd Mayweathere

“Siempre es bueno pelear donde hay muchos aficionados al boxeo. Sabemos que México tiene una historia de boxeo, de grandes campeones. Aman el boxeo. Será impresionante, iré a poner un gran show”, dijo Mayweather durante la rueda de prensa en Nueva York previa al encuentro contra Gotti III.

¿Qué pasó en la última pelea de Mayweather y Gotti?

En junio de 2023, los boxeadores dieron una pelea de exhibición (es decir, no había jueces y no hubo resultado oficial) en la FLA Live Arena en Sunrise, Florida.

Floyd Mayweather dominó a lo largo de la pelea, pero en el sexto round el árbitro Kanny Bayless detuvo el encuentro y esto provocó caos y la pelea se salió del ring, por lo que el público debió salir para mantenerse a salvo.

Tengo la oportunidad de volver a enfrentar a uno de los mejores. John Gotti III

“Estoy emocionado, pienso que esto fue fe. Se supone que no íbamos a tener esta pelea, pero una cosa llevó a la otra, tengo la oportunidad de volver a enfrentar a uno de los mejores. He estado en el gimnasio desde que pasó la primera pelea, he estado obsesionado”, dijo Gotti III en la conferencia de prensa.

Mayweather vs Gotti III: fecha y hora de la pelea

La pelea entre ambos boxeadores, que son cada uno leyendas del deporte, será este sábado 24 de agosto en la Arena Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco.

El encuentro iniciará a las 17:00 horas y podrá verse en vivo a través de Fox Sports.

Los boletos para la Arena CDMX van desde los 2 mil 600 pesos y hasta 128 mil pesos.

Antes de Mayweather y Gotti pelearán:



Víctor Díaz vs Rodrigo Damián Coria

Alan Picasso vs Azat Hovhannisyan

Luis Rodríguez El Zurdo Ocana vs César Vaca

Silvia Torres vs Cecilia Rodríguez

Además, se espera que Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados, tenga una presentación durante el evento.