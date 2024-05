"¡Soy el mejor peleador ahora mismo!": 'Canelo' Álvarez acaba con Munguía

En Las Vegas, Nevada, la gran figura del boxeo actual, venció por decisión unánime al primer compatriota contra el que se enfrenta en su carrera profesional y retuvo su corona de peso supermediano.

Álvarez envió a la lona a Munguía en el cuarto round e impuso su mayor experiencia hasta imponerse en la T-Mobile Arena, abarrotada con 20 mil aficionados que disfrutaron la batalla entre boxeadores mexicanos.

Canelo acabó así con la condición de invicto de Munguía, el primer compatriota con el que peleaba en los últimos seis años, aunque sigue sin sumar un triunfo por nocáut desde 2021.

"Estoy encantado de darle la oportunidad a Jaime, es un gran campeón.Me siento muy orgulloso de este equipo de peleas, todo el mundo está viendo que somos dos guerreros mexicanos. ¡Viva México, cabrones!".

"Yo quiero demostrarle a ustedes que soy el mejor. Yo no sé si la siguiente pelea sea entre mexicanos, pero demostré mi talento y mi posición, y tengo todo el respeto para todos los guerreros mexicanos de la historia".

El pugilista originario de Jalisco aseguró que Jaime Munguía "es un gran peleador, es inteligente", sin embargo explicó que tomó su tiempo. "Es una piedra, pero es un poquito lento, por eso tuve la oportunidad de contragolpear", dijo Saúl El Canelo Álvarez al terminar la pelea, rodeado de sus hijos y su esposa.

Esta fue la cuarta ocasión en la que Álvarez defendió sus cinturones del peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial (AMB), el Consejo Mundial (CMB) y la Federación Internacional (FIB).

"Siempre se le vieron ganas de ganar (a Munguía) y eso lo respeto mucho y lo voy a apoyar durante toda su carrera".

El boxeador mexicano aseguró que "yo soy el mejor peleador ahora mismo" y se dedicará a descansar con su familia.

El tijuanense Jaime Munguía se enfrente al campeón de Jalisco Saúl El Canelo Álvarez. (Foto: Christian Petersen | Getty Images)

"Me dolió mi primera derrota": Jaime Munguía

Asimismo, Jaime Munguía dijo que aunque le dolió que esta fuera la primera derrota de su carrera, no se avergüenza de nada.

"La verdad me sentí bien, creo que intenté en los primeros rounds, pero es un peleador con muchísima experiencia y me agarró bien. Me dolió mi primera derrota, la verdad, pero empecé muy bien, aunque después me empezó a ganar".