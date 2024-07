Él es Alan Cleland, la promesa mexicana del surf en París 2024

Alan Cleland nació el 2 de junio de 2002. (Camilo Freedman / SOPA Images/Reuters)

¿Quién es Alan Cleland?

Alan George Cleland Quiñonez es un joven surfista de 22 años que nació y creció en Boca de Pascuales, una localidad rural situada en Tecomán, municipio ubicado en Colima.

Su talento y destreza en las olas se desarrollaron desde niño, pues su vida ha estado marcada por la pesca y el surf, ya que ambas actividades destacan en su comunidad.

“Toda mi vida se basa en dónde he vivido en México y, si no fuera por ese lugar, por mi país o por las personas con las que crecí o de las que estuve rodeado, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí”, señala Alan Cleland en entrevista con Olympics .

A los dos años de edad, Alan Cleland comenzó a surfear junto a su padre, un surfista experimentado quien fue su primer entrenador y mentor, y que además le inculcó este deporte, tanto en técnicas básicas como en mostrarle la importancia y perseverancia de esta disciplina. Cuatro años más tarde, a los 6 años Alan surfeaba también junto a sus pequeños amigos.

Trayectoria y reconocimientos

Su trayectoria inició participando en torneos locales. Sin embargo, su primera competencia en un evento internacional y su primer viaje fuera de México fue cuando tenía 13 años.

Ya en los Isa World Surfing Games 2023 realizados en El Salvador fue uno de los deportistas con mejor desempeño y se consagró campeón del mundo de surf. Consiguió un puntaje de 9,73 en la final, lo que le valió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alan Cleland, el mejor surfista de México en los Juegos Olímpicos

Ahora, Alan Cleland forma parte de los 48 deportistas que buscarán una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en las imponentes aguas de Teahupo’o de la Polinesia Francesa.

En el caso de la rama varonil son 24 participantes que se dividirán en ocho series de tres integrantes en la que cada uno podrá surfear en dos ocasiones.

Alan se encuentra en el grupo seis en un difícil encuentro ante el español Andy Criere y la leyenda deportiva el estadounidense John John Florecen, quien fue campeón mundial en 2016 y 2017.

La participación del surfista mexicano será entre el 27 y el 31 de julio. Los primeros tres días son de las primeras tres rondas, un día posterior ocurren los cuartos de final y semifinales, y el último es el día de medalla.