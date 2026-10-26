Tu cerebro también necesita vacaciones

El estrés se nota: en la concentración que desaparece a media junta, en el cansancio que ni el tercer café resuelve y, a veces, hasta en la piel. Y aunque nos encantaría que una gomita solucionara todos nuestros problemas, el equilibrio empieza por lo básico: dormir bien, comer mejor y dejar de tratar el descanso como un premio.

Superfoods: los ingredientes que serán tus nuevos aliados

No necesitas convertirte en esa persona que prepara 14 polvos verdes cada mañana. Empieza por añadir frutos rojos a tu yogur, chía a la avena, nueces a tus snacks o espinacas a tu smoothie. El cacao puro también puede darle un giro a tus bebidas, mientras que el matcha es una alternativa al café que aporta cafeína y L-teanina. Eso sí, mejor evita tomarlo por la tarde.





Magnesio, el ingrediente que merece atención

Este mineral participa en las funciones musculares y nerviosas, además de intervenir en la producción de energía. Lo encontramos en semillas de calabaza, almendras, legumbres, espinacas y cereales integrales. Antes de correr por un suplemento, vale la pena revisar cuánto estás obteniendo de tu alimentación.