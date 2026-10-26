Entre el burnout, las noches de insomnio y esa costumbre de pensar en mil cosas al mismo tiempo, cuidarse ya no es solo cuestión de skincare. También hay que hacer algo por esa mente que no se calla ni cuando apagamos la luz. Por eso, los superfoods se han convertido en nuestros principales aliados para recuperar vitalidad.
Tu cerebro también necesita vacaciones
El estrés se nota: en la concentración que desaparece a media junta, en el cansancio que ni el tercer café resuelve y, a veces, hasta en la piel. Y aunque nos encantaría que una gomita solucionara todos nuestros problemas, el equilibrio empieza por lo básico: dormir bien, comer mejor y dejar de tratar el descanso como un premio.
Superfoods: los ingredientes que serán tus nuevos aliados
No necesitas convertirte en esa persona que prepara 14 polvos verdes cada mañana. Empieza por añadir frutos rojos a tu yogur, chía a la avena, nueces a tus snacks o espinacas a tu smoothie. El cacao puro también puede darle un giro a tus bebidas, mientras que el matcha es una alternativa al café que aporta cafeína y L-teanina. Eso sí, mejor evita tomarlo por la tarde.
Magnesio, el ingrediente que merece atención
Este mineral participa en las funciones musculares y nerviosas, además de intervenir en la producción de energía. Lo encontramos en semillas de calabaza, almendras, legumbres, espinacas y cereales integrales. Antes de correr por un suplemento, vale la pena revisar cuánto estás obteniendo de tu alimentación.
Si buscas complementar tu rutina, MG Blend de Sesén Company reúne cuatro formas de magnesio: bisglicinato, citrato, malato y treonato. La marca indica tomarlo 30 minutos antes de dormir; sin embargo, no existe una hora universalmente mejor para consumir magnesio.
¿Y los suplementos para concentrarse y descansar?
Para las mañanas en las que necesitas enfocarte sin recurrir a otro café, Daily Nootropic Blend de Bëne Add Life combina bacopa, melena de león, rhodiola y otros ingredientes en una fórmula sin cafeína. La marca recomienda tomar dos cápsulas por la mañana.
Por la noche, Moonlight Ritual, también de Bëne Add Life, incluye L-teanina, pasiflora, lúpulo y glicinato de magnesio. Está pensado para acompañar tu rutina nocturna, con una toma indicada de 30 a 60 minutos antes de dormir.
La piel también empieza en el plato
Además de una rutina bien pensada, la hidratación, las proteínas, las frutas y las verduras contribuyen a mantener una piel saludable. Sesén Company ofrece colágenos que puedes integrar en agua, café o smoothies; lo importante no es el horario, sino la constancia.