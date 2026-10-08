En 2017, un estudio realizado en Suecia por Anna Möller y su equipo, publicado en Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, analizó a casi 300 víctimas de violación que acudieron a una clínica de emergencia. Cerca del 70% dijo haber vivido algo llamado inmovilidad tónica durante la agresión, y alrededor de la mitad la experimentó en un grado extremo. Seis meses después, quienes habían pasado por esa parálisis tenían más riesgo de desarrollar estrés postraumático y depresión, en parte por la culpa de no haberse resistido.

Si a eso le sumamos el alcohol, las drogas o la presión de un grupo, como en el caso con el que abrimos esta nota, la posibilidad de decir ‘no’ se reduce todavía más. Por eso el consentimiento no puede depender de que alguien se defienda: tiene que depender de que alguien diga que sí.

Mitos que hay que desmontar

‘Si no dijo que no, es que sí’. El silencio no es una respuesta. Puede ser miedo, confusión o una reacción del cuerpo que paraliza. Si hay que adivinar, la respuesta es no.

‘Si ya habían tenido algo antes, ya está permitido’. Un sí de antes no es un permiso permanente. El consentimiento es específico y reversible, y aplica igual en una pareja de años o en un matrimonio. En nuestro país, la violación dentro del matrimonio también es delito.

‘Se vistió así o tomó, se lo buscó’. Es la creencia más arcaica de todas. La ropa no es una invitación, y quien está bajo los efectos del alcohol o las drogas, dormida o inconsciente, no puede consentir. La responsabilidad es de quien abusa, no de quien lo vivió.

‘Preguntar rompe el momento’. Un ‘¿quieres seguir?’ no apaga nada; de hecho, es parte del juego y de la confianza. Lo que de verdad lo arruina es descubrir después que la otra persona nunca quiso.

El consentimiento existe seas mujer u hombre

Aunque la conversación sobre consentimiento suele centrarse en las mujeres, los hombres también pueden vivir un abuso sexual, y muchas veces lo hacen en completo silencio. Pesan sobre ellos mitos que dificultan hablar del tema: que ‘un hombre siempre quiere’, que ‘si hubo una reacción física es porque le gustó’ o que, si pasó, es porque ‘no supo defenderse’. Nada de eso es cierto.

La vergüenza debe cambiar de bando

Gisèle Pelicot lo dijo durante el juicio que decidió hacer público, a pesar de que su caso incluía haber sido drogada y abusada por decenas de hombres: ‘la vergüenza debe cambiar de bando’. La frase resume algo que todavía cuesta entender: quien debe sentir vergüenza es quien abusa, no quien lo vivió.

Si pasaste por una situación así, no fue tu culpa: ni por lo que tomaste, ni por lo que llevabas puesto, ni por no haber dicho que no. Hablarlo con alguien de confianza, con un profesional de la salud mental o con una organización especializada puede ser un primer paso. Y si decides denunciar, no importa cuánto tiempo haya pasado: nunca es tarde para pedir ayuda y buscar justicia.

Si estás en peligro inmediato, puedes llamar al 911.