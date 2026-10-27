Antes se les llamaba comúnmente "mascotas de compañía", ahora los llamamos "perrhijos" o "gathijos". Así ha cambiado la percepción que tenemos con las mascotas y el lazo amoroso que nos une con ellos es cada vez más fuerte, pues son una parte (muy) importante del núcleo familiar. Sin embargo, por las leyes de la naturaleza, la relación con nuestros fieles compañeros peludos culmina con su pérdida. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuáles son los principales mitos y leyendas al respecto? Te contamos.
Hablemos de la pérdida de una mascota: duelo, mitos y leyendas más comunes
Cómo vivir el duelo de una mascota
El duelo por la pérdida de una mascota es tan real como el duelo por cualquier otro ser querido, y es importante darse tiempo para vivirlo y asimilarlo. Expertos en despedidas dignas de nuestras mascotas, recomiendan que el tutor y/o la familia se tome un espacio para rendirle tributo a su mascota y darle el último adiós.
En este sentido, la familia puede hacer un “ritual de despedida” antes del proceso de incineración, una práctica que se ha vuelto común para tener parte de la mascota cerca, y que a su vez, apoya a la salud pública. Pero ¿cómo hacer este tipo de despedida? El duelo es muy íntimo y personal, por eso se recomienda que la familia haga lo que nazca de su corazón, por ejemplo, escribirle una carta, hacerle un dibujo, dedicarle unas palabras. La idea es permitirse que las emociones salgan para hacer que el duelo sea más ligero.
Entre las etapas más comunes del duelo tras la pérdida de una mascota se encuentran: negación, enojo, depresión, frustración, tristeza, culpa y aceptación. Sin embargo, no todas las personas pasan por todas las etapas o en un orden en especifico. Cada persona lo vive a su manera y ritmo.
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En el caso de la culpa, es común que el tutor de la mascota experimente este sentimiento si viene de un proceso de haber tomado la decisión de aplicar la eutanasia a su peludo. Esto suele ocurrir cuando el animal presenta una mala calidad de vida o una enfermedad terminal y el dueño ya hizo todo lo posible por mejorar su estado de salud y los pronósticos no son favorables.
Expertos recomiendan que, cuando se trate de una situación como esta, la persona intente comprender que se trata de un proceso que nace desde el amor para evitar el sufrimiento de la mascota. Ver como un privilegio el poder terminar con el sufrimiento de un ser vivo con el que hay una conexión mutua, y ayudarlo a trascender. Soltar y dejar ir también es un acto de amor cuando la mascota está sufriendo y decir ‘Hice lo correcto cuando llegó el momento correcto de decirle adiós.
Mitos y leyendas más comunes sobre las mascotas y la muerte
A lo largo del tiempo han surgido mitos y leyendas en diversas culturas para dar sentido a la partida de la mascota y ayudar a las familias a sobrellevar el duelo.
Puente del Arcoíris
Una de las más comunes es el “Puente del Arcoíris”, que de acuerdo con la leyenda, las mascotas cruzan un puente hacia un lugar de paz, donde corren libres y esperan a sus dueños para reunirse con ellos algún día. “Esta leyenda refleja el gran lazo que tenemos con las mascotas. La esperanza de saber que ellos están del otro lado esperándonos si se nos adelantaban en el camino es reconfortante para los seres humanos. Pensar: ‘cuando llegue del otro lado va a haber alguien que me ama de manera incondicional y no voy a estar solo’”, comenta Adrián Rodríguez-Granada.
Reencarnación animal
Otra creencia común en diversas culturas es la reencarnación animal. Se trata de la idea de que las almas de nuestros peludos que ya descansan en el cielo pueden regresar en la forma de otro animal, y aunque esto no tiene un respaldo científico, ofrece a los dueños una sensación de continuidad y calma al saber que su mascota “regresó” para estar cerca una vez más.
Percepción de la muerte
Algunas personas aseguran que sus mascotas, principalmente perros y gatos , pueden percibir cuando se acerca su propia muerte o incluso la de los mismos familiares.
Los animales son seres muy sensibles y, expertos aseguran que pueden percibir emociones del dueño o del resto de la familia. De cierta forma, son capaces de entender que alguien está pasando por un proceso de despedida. De hecho, los propios animalitos, especialmente los gatos cuando ya están por fallecer, buscan un lugar alejado y relajado que les permita no ser una presa fácil, según su instinto, genética e historia de la misma especie.
La tenencia responsable de una mascota también es un acto de amor. No solo se trata de brindarles comida, techo y cuidados esenciales, sino de procurarlos con amor, atención y acompañamiento durante toda su vida. No solo es un compromiso con ellos, sino contigo mismo.