Cómo vivir el duelo de una mascota

El duelo por la pérdida de una mascota es tan real como el duelo por cualquier otro ser querido, y es importante darse tiempo para vivirlo y asimilarlo. Expertos en despedidas dignas de nuestras mascotas, recomiendan que el tutor y/o la familia se tome un espacio para rendirle tributo a su mascota y darle el último adiós.

En este sentido, la familia puede hacer un “ritual de despedida” antes del proceso de incineración, una práctica que se ha vuelto común para tener parte de la mascota cerca, y que a su vez, apoya a la salud pública. Pero ¿cómo hacer este tipo de despedida? El duelo es muy íntimo y personal, por eso se recomienda que la familia haga lo que nazca de su corazón, por ejemplo, escribirle una carta, hacerle un dibujo, dedicarle unas palabras. La idea es permitirse que las emociones salgan para hacer que el duelo sea más ligero.

Entre las etapas más comunes del duelo tras la pérdida de una mascota se encuentran: negación, enojo, depresión, frustración, tristeza, culpa y aceptación. Sin embargo, no todas las personas pasan por todas las etapas o en un orden en especifico. Cada persona lo vive a su manera y ritmo.



En el caso de la culpa, es común que el tutor de la mascota experimente este sentimiento si viene de un proceso de haber tomado la decisión de aplicar la eutanasia a su peludo. Esto suele ocurrir cuando el animal presenta una mala calidad de vida o una enfermedad terminal y el dueño ya hizo todo lo posible por mejorar su estado de salud y los pronósticos no son favorables.

Expertos recomiendan que, cuando se trate de una situación como esta, la persona intente comprender que se trata de un proceso que nace desde el amor para evitar el sufrimiento de la mascota. Ver como un privilegio el poder terminar con el sufrimiento de un ser vivo con el que hay una conexión mutua, y ayudarlo a trascender. Soltar y dejar ir también es un acto de amor cuando la mascota está sufriendo y decir ‘Hice lo correcto cuando llegó el momento correcto de decirle adiós.