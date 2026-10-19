No te vamos a mentir, las enfermedades como gripa y tos son más frecuentes en esta temporada y, sobre todo, difíciles de evitar. Por esta razón, es importante fortalecer el sistema inmunológico, pues es el escudo defensor del cuerpo ante esas y otras enfermedades.
¿Enfermo de gripa? Estos alimentos ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico
Para lograrlo hay que mantener una buena alimentación rica en nutrientes, hidratarse lo suficiente, hacer ejercicio, descansar las horas necesarias y evitar el estrés.
Aunque es obvio que todas las frutas y verduras ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico, hay alimentos que por sus propiedades y composición química estimulan funciones de nuestro sistema.
Toma nota para que en tu próximo super incorpores estos alimentos, perfectos complementos de una dieta sana y que ayudan a prevenir enfermedades.
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Alimentos que ayudan al sistema inmunológico
Cítricos
Los cítricos tienen propiedades antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico. La vitamina C es el principal aliado para prevenir enfermedades respiratorias y está presente en frutas como naranja, limón y toronja. Es ideal elevar su consumo en temporadas invernales.
Frutas y verduras
Así como cítricos, también puedes incluir frutas y verduras variadas como zanahorias, apio, rábano y berros. Estos son ricos en hierro y vitaminas.
Ajo y cebolla
Aunque son alimentos muy comunes en los platillos del día a día, vale la pena mencionarlos por los beneficios de sus propiedades antibacteriales y antisépticas. Esto contribuye a combatir los microorganismos nocivos en el cuerpo.
Jengibre
Es conocida por sus propiedades medicinales. Gracias a que es un gran expectorante y antiiflamatorio, ayuda a combatir virus y bacterias y, en general, distintas enfermedades respiratorias. Contiene vitamina C y potasio.
Cacao
Este alimento, incluso el chocolate negro, tiene un alto contenido de polifenoles y fibras que aprovechan los microorganismos positivos. Esto ayuda a mejorar el funcionamiento de los sistemas digestivo e inmunológico.