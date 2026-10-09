Un autorretrato de David Bowie que lleva sus huellas reales será subastado

Se trata de una obra de 1996, parte de una colección de ocho piezas que el artista creó en un periodo en el que tomó el arte como principal actividad. Está realizada sobre papel y cuenta con dos de sus huellas impresas en la parte inferior de la composición.

Este retrato fue un obsequio del artista a su galerista de St. Ives. Ahora, por primera vez es parte de la subasta de arte moderno británico e irlandés de Sotheby’s el próximo 15 de octubre.



¿Y qué hay de su precio? Se estima que la obra cuesta entre 46.000 y 72.500 dólares. De hecho, la obra ya está disponible para que el público la pueda ver de cerca.

De hecho, en 2016 se realizó la subasta Bowie/Collection, en la que se vendieron más de 350 obras de la colección privada del artista y que recaudaron 43,4 millones de dólares.