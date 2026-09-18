Dos guitarras emblemáticas de exintegrante de The Smiths alcanzaron cifras millonarias en subasta

La Rickenbacker 330 Jetglo de 1982, utilizada durante las primeras grabaciones de The Smiths, se vendió por 358.400 libras (unos 480.000 dólares), más de cuatro veces su valor estimado, después de una intensa batalla de pujas que duró más de cinco minutos, informó la casa de subastas.

Otra guitarra, una Gibson ES-355 Cherry, también superó ampliamente las expectativas al venderse por 204.800 libras (unos 275.000 dólares), muy por encima de su estimación inicial, que oscilaba entre 100.000 y 150.000 libras.



Regalada a Johnny Marr por el productor y fundador del sello Sire Records, Seymour Stein, para convencer al grupo de firmar con la discográfica, este instrumento emblemático le permitió componer las primeras notas del éxito "Heaven Knows I'm Miserable Now".

La subasta, llamada "The Johnny Marr Collection", incluye unas 80 guitarras del músico, pero también reúne carteles de conciertos, discos de oro y platino, así como una colección de armónicas que recorre más de cuatro décadas de carrera.

Cofundador de The Smiths en 1982 junto al cantante Morrissey, Johnny Marr marcó la historia del rock independiente con su estilo, arraigado en el pop británico. Tras la separación del grupo en 1987, se convirtió en un colaborador muy solicitado y trabajó con The Pretenders, Talking Heads, Bryan Ferry y Oasis, entre otros.