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Vida

Margaret Hamilton, pionera del programa Apolo de la NASA, murió a los 90 años

Hamilton fue una pionera de la informática y es reconocida por liderar el desarrollo del software que permitió a las misiones Apolo llegar a la Luna.
jue 08 octubre 2026 11:43 AM
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De qué murió Margaret Hamilton
Margaret Hamilton falleció el pasado 30 de septiembre a los 90 años. (Tomada de X: @NASAhistory)

La influyente científica informática Margaret Hamilton, conocida por liderar el desarrollo del software de la misión espacial Apolo de la NASA, murió a los 90 años, dio a conocer el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).

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Murió Margaret Hamilton
Margaret Hamilton. (Tomada del portal del Instituto Tecnológico de Massachusetts.)

Hamilton falleció el pasado 30 de septiembre, sin embargo, la noticia se dio a conocer recientemente.

“Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería. Su trabajo pionero incluyó liderar el equipo que programó las primeras computadoras que llevaron a los seres humanos a la Luna”, explicó dicha institución.

De qué murió Margaret Hamilton

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de fallecimiento de la pionera de la informática, primera programadora contratada para trabajar en el proyecto espacial en el MIT.

Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo; no había más opción que ser pioneros
Margaret Hamilton

“Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo; no había más opción que ser pioneros”, dijo en su momento Margaret Hamilton respecto a su etapa como ingeniera de software en el MIT.

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Quién fue Margaret Hamilton

Hamilton nació en Paoli, Indiana, en 1936. Estudió matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955, luego ingresó al Earlham College, donde obtuvo una licenciautra en matemáticas con subespecialización en filosofía en 1958. Un año después, se mudó a Boston, Massachusetts, con su esposo mientras él cursaba la carrera de derecho.

Es autora de más de 130 publicaciones y trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970, luego se posicionó como una reconocida empresaria del sector informático.

Entre sus números premios y distinciones, Hamilton se llevó el Premio a la Ley Espacial Excepcional de la NASA por sus contribuciones científicas y técnicas en 2003. Le siguió el Premio de Miembro del Museo de Historia de la Computación en 2017, así como sun ingreso al Salón Nacional de la Fama de la Aviación en 2022.

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Luna Fallecimientos Artículos científicos

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