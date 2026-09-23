Paul Cézanne y sus admiradores Picasso, Matisse y Gauguin, en el centro de una muestra en París

"Cézanne et nous" (Cézanne y nosotros) muestra a partir de este miércoles en el Grand Palais más de 170 obras, entre ellas 69 de Cézanne y un centenar de piezas de otros 78 artistas, entre ellos Pablo Picasso, Paul Gauguin o Henri Matisse, "que se fijaron en él".

Paul Cézanne (1839-1906) ejerció "una influencia sin igual" sobre los pintores del siglo XX, explica Claire Bernardi, directora del Museo de la Orangerie, que coorganiza la muestra junto con el Museo de Orsay, el Centro Pompidou y el Grand Palais.

La exposición traza un paralelismo entre algunas de las telas más famosas de Cézanne, pobladas de manzanas, bañistas o paisajes provenzales, con las obras de artistas de las vanguardias de comienzos del siglo XX.



"Fue mi único y verdadero maestro [...] Era como nuestro padre", dijo de él Picasso.

Para Auguste Renoir, a "Cézanne le basta con aplicar una pincelada de color sobre un lienzo para que resulte interesante".

En la exposición, los cuadros de Cézanne parecen pequeños en comparación con las obras gigantes de artistas abstractos de la posguerra, como Georg Baselitz, Kazimir Malévich o Joan Mitchell.



Una gran pintura de Peter Doig, "Bather", realizada en 2023, expuesta junto al "Baigneur" de Cézanne, muestra "toda la radicalidad que fascinó profundamente a los artistas que le siguieron".

"A lo largo de las generaciones, no todo el mundo ve lo mismo en Cézanne y por eso su posteridad no solo es muy importante, sino extraordinariamente diversa", señala Michel Gauthier, conservador del Centro Pompidou.

Cézanne no fue, sin embargo, siempre admirado por los otros artistas: los surrealistas lo despreciaron y Salvador Dalí lo consideró "el peor de los pintores".