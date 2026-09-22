Charles Spencer, hermano de Lady Di, arremete contra la familia real en un nuevo libro

Estas son las principales acusaciones del libro, cuyos extractos publicados desde el 16 de septiembre por el diario Daily Mail dieron lugar a un inusual desmentido por parte del Palacio de Buckingham.

Carlos III en la mira

Spencer afirma que el exesposo de Diana, entonces Príncipe de Gales, parecía "de una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería", durante una conversación telefónica tras su accidente fatal el 31 de agosto de 1997 en París. La muerte a los 36 años de la princesa, convertida en una celebridad mundial, conmovió al planeta entero.

Según su hermano, el heredero al trono veía en ese suceso la oportunidad de "casarse con la mujer que amaba", Camila, hoy reina consorte.



En otro pasaje, retoma una disputa que tuvo con Carlos sobre la participación de los príncipes Guillermo y Harry en la procesión detrás del ataúd de su madre durante el funeral y lo acusa de haber mostrado "desprecio" hacia Diana y de decir que ella sería "olvidada pronto".

El palacio real, que no suele reaccionar a este tipo de acusaciones, refutó esa versión de los hechos: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

Charles Spencer, de 62 años, también afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos le compró a Camila y que la princesa de Gales, presa de pensamientos suicidas, condujo varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra. Pero el amor que sentía por sus hijos "le impidió ir más lejos", escribe su hermano.